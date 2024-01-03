Всі приходять подивитися — вражаючий маєток Мессі за 10 мільйонів

Ліонель Мессі з дружиною. Фото: instagram.com/leomessi/

У мережі з'явились невідомі фотографії приголомшливого будинку Ліонеля Мессі, які ілюструють розкішне життя переможця Кубка світу у Флориді. Футбольна зірка підписав контракт на два з половиною роки за 50-60 мільйонів доларів за сезон з клубом Вищої футбольної ліги Девіда Бекхема "Інтер Маямі".

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Маєток Мессі має власні 2 пристані

Провівши перші місяці у квартирі за 9 мільйонів доларів за кілька хвилин від "золотого пляжу", аргентинець і його дружина Антонелла у вересні купили великий маєток у Форт-Лодердейлі за 10,75 мільйонів доларів.

Будинок Ліонеля Мессі. Фото: MLS

Будинок Ліонеля Мессі. Фото: MLS

Будинок Ліонеля Мессі. Фото: MLS

Будинок Ліонеля Мессі. Фото: MLS

Будинок Ліонеля Мессі. Фото: MLS

Будинок Ліонеля Мессі. Фото: MLS

Розкішний будинок може похвалитися 10 спальнями, спа-залом, двома пристанями для човнів і басейном. Власність розташована в закритому районі Bay Colony, одному з районів на північ від Форт-Лодердейла. Він знаходиться недалеко від пляжу і лише за 15 хвилин їзди від стадіону DRV PNK Inter Miami та тренувальної бази.

Всередині будинку також є італійська кухня, фітнес-зал і СПА-центр, VIP-люкс і балкон, з якого відкривається вид на Форт-Лодердейла. Товариш по команді Серхіо Бускетс теж нещодавно заплатив близько 9 мільйонів доларів за будинок на набережній у Сі-Ранч-Лейкс.

Будинок Ліонеля Мессі. Фото: MLS

Будинок Ліонеля Мессі. Фото: MLS

Будинок Ліонеля Мессі. Фото: MLS

Будинок Ліонеля Мессі. Фото: MLS

"Це приватний район на острові, дуже безпечний і захищений. Тепер, коли там Мессі, усі приїжджають на своїх човнах, щоб подивитися на будинки", — говорить один з блогерів.

Повідомляється, що Ліонель також купив квартиру в Маямі в Porsche Design Tower ще в 2019 році. 60-поверхова вежа розташована між районами Bal Harbor і Aventura і за 25 хвилин їзди від стадіону Inter Miami. Будівля має кілька ліфтів, призначеними виключно для автомобілів мешканців, що дозволяє власникам паркувати свої транспортні засоби в ексклюзивному номері.

Окрім автомобільних ліфтів, у квартирі є власний приватний ресторан, відкритий лаунж з видом на море. У приголомшливій квартирі Мессі також є кінотеатр, гольф і гоночні симулятори.

Нагадємо, Каньє Вест продає маєток без вікон, який мав переробити на бомбосховище.

Раніше стало відомо, хто з зірок заробив найбільше на продажі свого мега-маєтку.