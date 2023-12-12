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Вся в отца — 10-летняя дочь Канье Уэста зажгла с ним на одной сцене

12 декабря 2023 18:06
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
10-річна донька Каньє Веста запалила з ним на одній сцені
Норт Уэст с отцом Канье Уэстом. Фото: instagram.com/kanyeunlimited/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста Норт спела вместе с отцом во время его совместного выступления с Ty Dolla $ign. Они представили свой проект Vultures на рейве под открытым небом в Майами.

Фанаты рэпера выложили видео в сеть.

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На сцене Норт чувствовала себя свободно и уверенно, подпевая отцу. Поклонники Канье отмечают, что девочка вся в отца, и почти не похожа на свою гламурную маму Ким.

"Канье так гордится ею, это при том, что я не его фанат".

"Она невероятная".

"Она вобрала все лучшее от него", — пишут фоловеры.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by WHATS THE WORD (@whatsthewordtv)

 

Ким Кардашьян в одном из недавних эпизодов реалити-шоу The Kardashians рассказала, что ее дочь Норт по характеру гораздо больше похожа на отца, чем на нее. Девочка, например, выдвинула матери претензии, что они живут в особняке с охраной, хотя ей больше нравится у отца в квартире, где нет даже повара, и критиковала ее наряды.

В недавнем интервью Норт призналась, что ей очень нравится петь и выступать на сцене, а в будущем она хотела бы быть рэп-исполнительницей, создавать произведения искусства и управлять компаниями Yeezy и Skims.

Напомним, Канье Уэста подловили на вечеринке с эпатажной женой.

Ранее экс-невеста Канье шокировала подробностями их романа.

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