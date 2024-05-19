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Вслед за Кварталом — Лига Смеха попала в скандал из-за шуток об уклонистах

19 мая 2024 14:17
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Лига Смеха высмеивает утонувших украинцев в Тисе — видео
Актеры Лиги смеха с комиком Кириллом Ганиным. Фото: instagram.com/kiril.ganin_club/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Актеры "Лиги смеха" попали в скандал из-за бестолковой шутки. Юмористы высмеяли людей, которые утонули в реке Тисе.

Соответствующий ролик был опубликован на YouTube.

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На кадрах опубликованного видео один из героев, которого сыграл комик Кирилл Ганин, учит другого делать комплименты девушкам. Артисты решили не ограничиваться банальными фразами и затронули мучительную тему для многих украинцев — мобилизацию. Комики открыто посмеялись над людьми, которые утонули в реке Тисе, протекающей у границ Румынии.

"Я тону в твоих бездонных глазах, как уклонист в Тисе", — говорит со сцены один из комиков.

Украинцев возмутили столь неуместные шутки. Пользователи соцсетей осуждают то, что актеры позволяют себе высмеивать погибших людей.

"Это смешно?".

"Позор. Это же так смешно, когда человек умер".

"Это просто ужас и испанский стыд — и за этих "юмористов", и за распространяющий это канал".

"Да вы же такие же уклонисты!".

Лига смеха попала в скандал
Комментарии под выступлением Лиги Смеха. Фото: скриншот YouTube

Напомним, Студия "Квартал 95" возмутила сеть шутками об уклонистах. А также Студия "Квартал 95" попала в скандал из-за оккупированного Скадовска.

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Лига Смеха
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река Тиса

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