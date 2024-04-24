Почему Хорватия убеждена, что выиграет на Евровидении-2024.

Уже готовят стадион — Хорватия убеждена, что выиграет на Евровидении-2024
Хорватия готова к победе на Евровидении в 2024 году. Мэр столицы Загреба уже забронировал главную арену городу для проведения конкурса.
Об этом пишет That Eurovision Site.
Хорватия готовится к победе Baby Lasagna на Евровидении
Мэр Загреба Томислав Томашевич заявил, что столица Хорватии готова принимать Евровидение-2025.
"Арена уже забронирована. Мы держим кулаки за победу Baby Lasagna в Швеции, и мы готовы помочь в организации", — сказал он.
Какие шансы на победу у Baby Lasagna
Хорватию на конкурсе представит эпатажный певец Baby Lasagna. Он исполнит трек "Rim Tim Tagi Dim".
Букмекеры предсказывают ему высокие шансы на победу. В настоящее время он занимает второе место в рейтинге с 17%. Перегнал его только представитель Швейцарии Nemo с песней "The Code" — 25%, что он выиграет Евровидение.
Напомним, стало известно, какую украинскую певицу избрали быть спикером на Евровидении. Также мы рассказывали, когда конкурсанты Украины проведут первую репетицию на конкурсе.
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