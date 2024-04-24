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Уже готовят стадион — Хорватия убеждена, что выиграет на Евровидении-2024

24 апреля 2024 14:40
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Почему Хорватия убеждена, что выиграет на Евровидении-2024.
Представитель Хорватии на Евровидении-2024 Baby Lasagna. Фото: thateurovisionsite.com
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Хорватия готова к победе на Евровидении в 2024 году. Мэр столицы Загреба уже забронировал главную арену городу для проведения конкурса.

Об этом пишет That Eurovision Site.

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Хорватия готовится к победе Baby Lasagna на Евровидении

Мэр Загреба Томислав Томашевич заявил, что столица Хорватии готова принимать Евровидение-2025.

"Арена уже забронирована. Мы держим кулаки за победу Baby Lasagna в Швеции, и мы готовы помочь в организации", — сказал он.

Главная арена Загреба. Фото: Architizer.com
Главная арена Загреба. Фото: Architizer.com

Какие шансы на победу у Baby Lasagna

Хорватию на конкурсе представит эпатажный певец Baby Lasagna. Он исполнит трек "Rim Tim Tagi Dim".

Букмекеры предсказывают ему высокие шансы на победу. В настоящее время он занимает второе место в рейтинге с 17%. Перегнал его только представитель Швейцарии Nemo с песней "The Code" — 25%, что он выиграет Евровидение.

Напомним, стало известно, какую украинскую певицу избрали быть спикером на Евровидении. Также мы рассказывали, когда конкурсанты Украины проведут первую репетицию на конкурсе.

Евровидение
Alyona Alyona
Хорватия
Украина
Jerry Heil
певец
конкурс

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