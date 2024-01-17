Взял за шею и держал — Фагот рассказал, как избил россиянина Сергея Зверева

Российский парикмахер Сергей Зверев. Фото: росСМИ

Олег "Фагот" Михайлюта рассказал, как на новогодней вечеринке еще до полномасштабного вторжения России в Украину избил российского парикмахера Сергея Зверева. Лидер группы ТНМК вступился за друга и коллегу Фоззи.

Об этом он рассказал YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці".

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Заступился за друга

Фагот, известный своим мужественным характером, рассказал, что имел конфликт с российским стилистом Сергеем Зверевым. Случилось это на новогодней вечеринке еще задолго до полномасштабного вторжения РФ.

Российский парикмахер Сергей Зверев. Фото: Детектор медиа

"Была вечеринка у Могилевской, мы нормально расслабились, Новый год все же. А тут выходит Зверев на сцену... А я помню, что он к тому в каком-то шоу, где взяли наш клип, в своей манере что-то к Фоззи прицепился, что у него какой-то плохой вид", — рассказал Михайлюта.

Вспомнив это, Фагот решил проучить россиянина за такие слова относительно друга.

"После того, как он закончил выступление, я спокойно прошел охрану и захожу в гримерку. Он наклонился, чтобы пудру смывать, а я его взял за шею и держал. Он дергался, а я ему рассказывал, что нужно вести себя нормально. Потом я подрался уже с его директором", — вспомнил певец.

Для самого исполнителя это был незначительный конфликт, он хотел просто проучить Зверева. Однако тот не на шутку испугался.

"Смешнее всего было после того, как мы уже подрались с директором. Зверев зажался в угол, вошли охранники нас разняли, всех вывели из гримерки, оставили меня и Зверева. Я снова подошел к нему, он понял, что пахнет жареным, и извинился" , — поделился Фагот.

Сейчас Сергей Зверев поддерживает Россию и преступления российских оккупантов, хотя в 2014 году становился на сторону Украины.

Сергей Зверев в 2015 году кладет цветы в память Небесной сотни. Фото: Instagram

Напомним, российский рэпер провел время в компании участниц украинского холостяка.

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