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Wellboy выпустил новый клип после возвращения в Papa Music

14 декабря 2023 18:37
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Wellboy выпустил новый клип по возвращении в Papa Music
Wellboy, кадр из клипа "Жизнь"
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Wellboy выпустил клип на новую песню после возобновления сотрудничества с лейблом Papa Music. Артист представил положительное видео на песню "Жизнь".

Премьера состоялась на YouTube.

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Украинский певец Антон Вельбой, он же Wellboy, после судебного процесса, а затем примирения со своим бывшим, а теперь нынешним лейблом Papa Music выпустил клип на новую песню "Жизнь".

 

В начале видео артист обыграл тему своего "возвращения" к бывшим продюсерам. Перед тем, как начинается музыка, певец заходит в студию, где сидят растаманы-музыканты, огорченные тем, что "Wellboy уже конец". Антон убеждает их, что это не так.

Сама песня получилась очень позитивной и жизнерадостной.

"Хочу, чтобы каждый, кто слушает песню – улыбнулся. Пусть песня излучает лучи добра и согревает сердца моих поклонников", – прокомментировал новую работу Wellboy.

В конце видео артист появляется вместе с основателем Papa Music Алексеем Голубевым, что подтверждает возобновление их рабочих отношений.

 

Wellboy
Кадр из клипа "Жизнь"

Отметим, что команда проекта Wellboy в ближайшее время планирует концерт вместе с пресс-конференцией.

Напомним, ранее мы писали, что Антон Вельбой проиграл суд и должен сотни тысяч долларов музыкальному лейблу.

Также мы сообщали, что артист договорился с продюсерами.

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