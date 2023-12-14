Wellboy выпустил новый клип по возвращении в Papa Music

Wellboy, кадр из клипа "Жизнь"

Wellboy выпустил клип на новую песню после возобновления сотрудничества с лейблом Papa Music. Артист представил положительное видео на песню "Жизнь".

Премьера состоялась на YouTube.

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Украинский певец Антон Вельбой, он же Wellboy, после судебного процесса, а затем примирения со своим бывшим, а теперь нынешним лейблом Papa Music выпустил клип на новую песню "Жизнь".

В начале видео артист обыграл тему своего "возвращения" к бывшим продюсерам. Перед тем, как начинается музыка, певец заходит в студию, где сидят растаманы-музыканты, огорченные тем, что "Wellboy уже конец". Антон убеждает их, что это не так.

Сама песня получилась очень позитивной и жизнерадостной.

"Хочу, чтобы каждый, кто слушает песню – улыбнулся. Пусть песня излучает лучи добра и согревает сердца моих поклонников", – прокомментировал новую работу Wellboy.

В конце видео артист появляется вместе с основателем Papa Music Алексеем Голубевым, что подтверждает возобновление их рабочих отношений.

Кадр из клипа "Жизнь"

Отметим, что команда проекта Wellboy в ближайшее время планирует концерт вместе с пресс-конференцией.

Напомним, ранее мы писали, что Антон Вельбой проиграл суд и должен сотни тысяч долларов музыкальному лейблу.

Также мы сообщали, что артист договорился с продюсерами.