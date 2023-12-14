Wellboy випустив новий кліп після повернення до Papa Music

Wellboy, кадр з кліпу "Життя"

Wellboy випустив кліп на нову пісню після відновлення співпраці з лейблом Papa Music. Артист представив позитивне відео на пісню "Життя".

Прем'єра відбулася на YouTube.

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Український співак Антон Вельбой, він же Wellboy, після судового процесу, а згодом примирення зі своїм колишнім, а тепер нинішнім лейблом Papa Music випустив кліп на нову пісню "Життя".

На початку відео артист обіграв тему свого "повернення" до колишніх продюсерів. Перед тим, як починається музика, співак заходить до студії, де сидять растамани-музиканти, засмучені тим, що "Wellboy вже кінець". Антон переконує їх, що це не так.

Сама пісня вийшла дуже позитивною і життєрадісною.

"Хочу, щоб кожен, хто слухає пісню – усміхнувся. Нехай пісня випромінює промені добра та зігріває серця моїх прихильників", – прокоментував нову роботу Wellboy.

Наприкінці відео артист зявляється разом з засновником Papa Music Олексієм Голубєвим, що підтверджує налагодження їх робочих стосунків.

кадр з кліпу "Життя"

Зазначимо, що команда проєкту Wellboy найближчим часом планує концерт разом з прес-конференцією.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Антон Вельбой програв суд і винен сотні тисяч доларів музичному лейблу.

Також ми повідомляли, що артист домовився з продюсерами.