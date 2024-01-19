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YAKTAK и "Суспильне" прокомментировали скандал по поводу плагиата сэмплов в песне LALALA

19 января 2024 17:22
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
YAKTAK и "Общественное" прокомментировали скандал по поводу плагиата сэмплов в песне LALALA
YAKTAK. Фото: instagram.com/yaktak_official/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Исполнителя YAKTAK публично обвинили в плагиате его конкурсной песни на Евровидение-2024. Певец и "Суспильне" заявили, что никаких проблем нет.

Об этом пишет Музвар.

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Украинский блоггер Ваня Рассел обвинил певца в плагиате сэмплов в конкурсном треке LALALA. Он случайно нашел трек Varto исполнительницы Many, вышедший 30 октября 2022 года и очень напоминающий композицию YAKTAK.

Блогер три дня ждал комментариев от "Суспильного" и самого артиста, однако его игнорировали. Он выпустил видео на своем канале сегодня, 19 января, и через 4 часа история стала очень публичной.

Ответы за обвинения в плагиате не заставили себя ждать. "Суспильне" рассказали изданию "Музвар", что они проконсультировались с Европейским языковым союзом. Они приняли участие в Нацотборе артиста.

YAKTAK предоставил документы, подтверждающие эксклюзивные права на все элементы, использованные для создания Lalala. Также организаторы "Евровидения" заявили, что в случае победы YAKTAK примут этот трек на конкурс от Украины.

Сам артист тоже решил не продолжать молчание. Он рассказал, что сэмпл был приобретен певицей MANY в лизинг, но теперь все эксклюзивные права на произведение принадлежат его команде.

Несмотря на то, что мелодия уже была опубликована для публичного доступа, YAKTAK продолжит участие в Нацотборе. Песню MANY и все упоминания о ней начали удалять, это должны были сделать еще раньше. Почему этот процесс запустился только сейчас — неизвестно.

Ранее YAKTAK выпустил атмосферный клип на песню для Евровидения-2024.

Также продюсер Нацотбора-2024 прокомментировал скандал вокруг группы NAHABA.

Стало известно, что Alyona Alyona попала в скандал из-за песни на "Евровидение".

скандал
украинские звезды
песня
плагиат
YAKTAK
Евровидение-2024

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