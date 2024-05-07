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YARMAK, который сейчас служит в ВСУ, высказался об уклонистах

7 мая 2024 16:59
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Украинский рэпер-защитник YARMAK высказался об уклонистах
Украинский актер YARMAK на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молодой украинский хип-хоп-исполнитель и актер YARMAK (Александр Ярмак, — Ред.), который сейчас служит в ВСУ, высказался о мужчинах во время войны. Известный рэпер признался, что он думает о тех, кто сегодня убегает от мобилизации, и рассказал, были ли такие моменты, когда ему было страшно.

Об этом YARMAK рассказал во время интервью каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Украинский рэпер признался, как он относится к тем, кто сейчас всеми силами пытается сбежать от мобилизации. Он рассказал, какая ситуация сейчас на фронте, и добавил, чего именно не хватает украинской армии. К тому же, YARMAK анонсировал большой рекрутинг одной структуры.

"У меня особого пренебрежения нет, я наоборот стараюсь всеми призывами, действиями мотивировать этих людей побороть страх. Мы прошли путь, когда не было, например, вообще дронов, когда в дроны не верили, сейчас есть дроны, вера, есть все, сейчас нужны только люди. Сейчас мы занимаемся определенным делом, о котором я не могу говорить, но в ближайшее время мы объявим о своем большом рекрутинге очень интересной структуры", — заявил YARMAK.

YARMAK
Рэпер YARMAK во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Также известный артист рассказал, как украинские защитники и он, в частности, постоянно находятся на грани жизни и гибели. Тем не менее, YARMAK отмечает, что они постоянно учатся не совершать ошибок на передовой.

"Бывает все очень неожиданно. И то, как летят снаряды, управляемые авиационные бомбы, ты никогда не можешь просчитать, где она упадет, что будет с тобой в этот момент. Было несколько моментов, когда 30 секунд-минута решала вопросы жизни. Какие-то силы оберегали, что ты просто 30 секунд был там, ты мог задержаться и все, остаться там на всю жизнь. Но стараемся не совершать ошибок, относиться к этому как к работе", — также добавил украинский рэпер.

YARMAK в составе ВСУ

Украинский рэпер еще в начале полномасштабного вторжения добровольно записался в ряды ВСУ и пошел защищать родную страну от российских захватчиков. С осени прошлого года YARMAK является оператором дронов-камикадзе, имея в своем подчинении почти 30 человек.

YARMAK
Украинский певец YARMAK в составе ВСУ. Фото: Instagram YARMAK

Напомним, мы писали о том, что украинского рэпера YARMAK обокрали прямо в поезде.

Ранее мы рассказывали о том, что артист YARMAK расстрогал украинцев милыми семейными кадрами.

Также мы сообщали о том, что певец YARMAK разоблачил Светлану Лободу на лжи.

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