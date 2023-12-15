Співак-воїн ЗСУ YARMAK став жертвою грабіжників у потязі

Реп-виконавець, воїн YARMAK. Фото: instagram.com/yarmak_music/

п-виконавець Олександр Ярмак (YARMAK), який служить у лавах ЗСУ, повідомив, що став жертвою злочину. Він їхав у потязі Київ-Дніпро, коли вночі злодії відкрили купе та вкрали рюкзак з ноутбуком та камерою Go Pro.

Про це репер поділився у своїй соціальній мережі.

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У YARMAK вкрали найцінніше

YARMAK поділився життєвим досвідом, який, за його словами, може стати багатьом корисним. Артист зізнався, що це не вперше, коли злодії грабують пасажирів і закликав Укрзалізницю розібратися у ситуації.

Реп-виконавець, воїн YARMAK. Фото: instagram.com/yarmak_music/

Реп-виконавець, воїн YARMAK. Фото: instagram.com/yarmak_music/

"У сусідньому купе в іноземців також вкрали рюкзак і вкрали у людини з кишені air pods. Таке враження, що це відео записується у 1998 році, але це нажаль 2023 рік, і такий сервіс надає Укрзалізниця. Я не вперше чую такі випадки. Вчора на цьому самому ж протязі у військового вкрали всі речі. Він вийшов в штанах, взутті та футболці. Тому будьте обережні, слідкуйте за своїми речами", — закликав артист.

Музикант дав пораду, щоб уникнути цінних втрат.

"Усю інформацію, як записуєте на різні носії, все "зливати" на захищений носій, який знаходиться в безпечному місті. Найцінніше, що втратив, унікальні кадри історичних подій на фронті, які, на жаль, я не зможу вже відновити, і залишилось лише те, що було зняте на телефон", — коментує репер.

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