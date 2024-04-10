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С мальчишеским именем и в мужском костюме — дочь Бена Аффлека отказалась называться девушкой

10 апреля 2024 09:39
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
С мальчишеским именем и в мужском костюме – дочь Бена Аффлека отказалась быть девушкой
Бен Аффлек с дочерью. Фото: instagram.com/gala_magazin/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

15-летняя дочь актеров Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека, когда-то Серафина Роуз, впервые официально появилась под новым именем Финн на панихиде по отцу Дженнифер. Надев черный брючный костюм и с короткой прической, Финн представился своим новым именем перед тем, как прочитать отрывок из Библии в Christ Church United Methodist в Чарльстоне, Западная Вирджиния.

Об этом пишет Daily Mail.

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Финн на похоронах впервые представилася публично под новым именем. Поминальная служба, транслировавшаяся в прямом эфире на Facebook, была посвящена отцу Дженнифер Гарнер Уильяму Джеку Гарнеру, умершему неделей ранее в возрасте 85 лет.

 

Финн Аффлек. Фото: социальные сети
Финн Аффлек. Фото: социальные сети

 

Финн Аффлек. Фото: социальные сети
Финн Аффлек. Фото: социальные сети

Вслед за другими внуками Уильяма Финн представился у церковной кафедры, сказав: "Привет, меня зовут Финн Аффлек", а затем прочитал отрывок из Библии: "Лучше небольшой с праведностью, чем большой доход с несправедливостью".

Мама Финна, Дженнифер, сообщила о смерти Билли в Instagram, сказав, что он умер "мирно".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jennifer Garner (@jennifer.garner)

"Мы благодарны папе за мягкость и покой, силу. За то, как он дразнил с улыбкой, и за то, как он придумал роль вечно терпеливого папы девушки. Мы благодарны за его трудовую этику, лидерство и веру", — написала она.

Финн — средний ребенок Гарнер и Аффлека, у нее есть старшая сестра Вайолет Энн, 18 лет, и младший брат Сэмюэль, 15 лет.

Их родители завершили развод в 2018 году, но сохраняют дружеские отношения.

 

В 2022 году Аффлек женился на певице Дженнифер Лопес, чья 16-летняя дочь Эмма Марибель Муниз характеризует себя гендерно-нейтрально и сблизилась с Финном, как сводная сестра.

 

Они были сфотографированы вместе на улице Лос-Анджелеса с Аффлеком, у Финна были эффектные розовые волосы.

Несколькими днями ранее Финн был замечен, как обнимает маму Дженнифер на прощание на остановке школьного автобуса в Брентвуде, Луизиана. На фото можно увидеть название "Fin", вышитое на их рюкзаке. Подросток годами носил мальчишескую прическу и регулярно появлялся в мужской одежде.

Напомним, Бен Аффлек сменил имидж. А экс-супруга Бена Аффлека устроила забавную фотосессию на красной дорожке.

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