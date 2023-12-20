Из королевской роскоши в серость — Меган Маркл снялась в рекламе
Американская актриса Меган Маркл, еще недавно являвшаяся одним из главных членов королевской семьи, снялась в рекламе кофе в обыденном образе. Звезда инвестировала свои средства в этот бизнес.
Об этом пишет People.
Меган Маркл в сером худди рекламировала кофе
Актриса Меган снялась в роли офисного работника компании "Clevr HQ". На видео она упаковывает коробки, работает в ноутбуке, подает кофе и смешно прощается с командой.
Меган Маркл предстала перед публикой в повседневной одежде. Звезда в первых кадрах появляется в сером худом и черных брюках, дальше несколько меняет одежду, однако ее все еще можно описать словами "обычная", "типичная", "скучная".
Меган Маркл инвестировала деньги в кофе
В 2020 году Меган рассказала, что инвестировала в поддержку страстной женщины-предпринимателя, которая дает приоритет развитию сообщества наряду со своим бизнесом. Ею стала Ханна Мендоза.
"Я горжусь тем, что инвестирую в стремление Ханны искать этические ингредиенты и создавать продукт, который нравится мне лично и который имеет целостный подход к оздоровлению. Я верю в нее и верю в ее компанию", — добавила она.
В феврале 2023 года предпринимательница заявила, что вклад Меган Маркл был чрезвычайно важным – она стала первым инвестором в дело.
"Три года назад все изменилось. Никто другой, как Меган, герцогиня Сассекская, начала пить наш латте. Ей не только понравился продукт, она была чрезвычайно увлечена поддержкой женщин-основательниц", — написала бизнес-вумен в своих соцсетях.
На сайте компании Меган Маркл указана, как частный инвестор.
Напомним, что принц Гарри и Меган попали в рейтинг "Главных неудачников года".
Раньше они вместе выпустили собственную рождественскую открытку.
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