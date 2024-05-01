Каким певец MONATIK был в юности.

Украинский певец MONATIK. Фото: instagram.com/monatik_official

Певец MONATIK показал, как он выглядел в юности и детстве. Артист носил косички, костюмы и был очень привлекательным юношей.

Фотографии звезда выложил в Instagram.

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Артист Дмитрий Монатик выложил архивные фото из своего детства. На первой фотографии он в милом комбинезоне. Ему где-то 2-3 года, и пухленький малыш едва напоминает известного артиста.

Украинский певец Monatik в детстве. Фото: instagram.com/monatik_official

В последние годы школы MONATIK любил классические костюмы, впрочем, вероятно, уже тогда хотел выделяться из массы тинейджеров. Красный галстук и интересная прическа с косичками — первые попытки артиста найти свой собственный стиль.

Ранее он рассказывал, что даже специально отращивал волосы, чтобы на выпускной прийти с колосками. Певец стремился быть ближе к рэп-культуре.

Украинский певец MONATIK в школе. Фото: instagram.com/monatik_official

Украинский певец MONATIK в школе. Фото: instagram.com/monatik_official

Напомним, певец MONATIK сменил прическу на свой День рождения. Также артист рассказывал, какие представления его вдохновили снова затанцевать, ведь после полномасштабного вторжения у него не было вдохновения этим заниматься.