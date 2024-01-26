Из лат в корсет — звезда "Игры престолов" прошлась подиумом с обнаженной грудью

Гвендолин Кристи на показе Maison Margiela Haute Couture SS24. Фото: instagram.com/defunctfashion/

Популярная актриса Гвендолин Кристи, сыгравшая Бриенну Тарт в сериале "Игра престолов", стала моделью на показе Maison Margiela Haute Couture SS24 . Звезда предстала в совершенно новом для нее амплуа.

Показ был опубликован на YouTube.

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На подиуме ночного показа Maison Margiela Haute Couture SS24 появилась актриса Гвендолин Кристи. Артистка известна своей мужественной ролью девушки-рыцаря Бриенни Тарт из сериала "Игра престолов", однако на этом модном событии она примеряла совершенно иной образ.

Гвендолин Кристи в сериале "Игра престолов". Фото: стоп-кадр

Гвендолин Кристи предстала перед зрителями в обольстительном парижском образе. Голубой корсет удачно убавил ее талию и визуально подчеркнул обнаженную грудь, которую лишь немного скрывало прозрачное платье.

Гвендолин Кристи на показе Maison Margiela Haute Couture SS24. Фото: instagram.com/defunctfashion/

Артистке сделали макияж, вероятно вдохновленный модой 17 века, который превратил ее довольно грубые черты лица в кукольный фарфор.

Известно, что дизайнер Джон Гальяно при создании кутюрной коллекции Maison Margiela вдохновлялся ночной жизнью Парижа.

Гвендолин Кристи, как богиня лучшего парижского бара, дефилировала среди зрителей. Соцсети взорвались видео с ее перформансом.

Ранее украинская модель появилась на показе Maison Margiela в желто-голубых туфлях.

Также звезда "Игры престолов" снялась для обложки известного глянца.