З лат у корсет — зірка "Гри престолів" пройшлася подіумом з оголеними грудьми

Гвендолін Крісті на показі Maison Margiela Haute Couture SS24. Фото: instagram.com/defunctfashion/

Популярна акторка Гвендолін Крісті, яка зіграла Бріенну Тарт у серіалі "Гра престолів" стала моделлю на показі Maison Margiela Haute Couture SS24. Зірка постала в абсолютно новому для неї амплуа.

Показ опублікували на YouTube.

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На подіумі нічного показу Maison Margiela Haute Couture SS24 з'явилась акторка Гвендолін Крісті. Артистка відома своєю мужньою роллю дівчини-лицаря Бріенни Тарт з серіалу "Гра престолів", проте на цій модній події вона приміряла абсолютно інакший образ.

Гвендолін Крісті у серіалі "Гра престолів". Фото: стоп-кадр

Гвендолін Крісті постала перед глядачами у звабливому паризькому образі. Блакитний корсет вдало зменшив її талію і візуально підкреслив оголені груди, які лише трохи приховувала прозора сукня.

Гвендолін Крісті на показі Maison Margiela Haute Couture SS24. Фото: instagram.com/defunctfashion/

Артистці зробили макіяж, ймовірно натхненний модою 17 століття, який перетворив її досить грубі риси обличчя у лялькову порцеляну.

Відомо, що дизайнер Джон Гальяно під час створення кутюрної колекції Maison Margiela надихався нічним життям Парижу.

Гвендолін Крісті, немов богиня найкращого паризького бару, дефілювала серед глядачів. Соцмережі вибухнили відео з її перформенсом.

Раніше українська модель з'явилася на показі Maison Margiela в жовто-блакитних туфлях.

Також зірка "Гри престолів" знялась для обкладинки відомого глянця.