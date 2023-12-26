Из социальных сетей российской блоггерки Ивлеевой исчезли антивоенные посты

Из социальных сетей российского блогера Ивлеевой исчезли антивоенные посты
Из Instagram российского блогера Анастасии Ивлеевой исчезли антивоенные посты. Также ее фото было убрано с сайта российского телефонного оператора МТС.
Об этом пишут российские телеграммы-каналы.
Последствия "голой" вечеринки
Из профиля российского блогера-миллионника и некогда ведущей известного тревел-шоу "Орел и Решка" Насти Ивлеевой исчез пост с черным квадратом и надписью "Нет войне", а также картинка с голубем мира и призывом прекратить военные действия и начать мирные переговоры. Когда были удалены посты, неизвестно.
А еще фото Ивлеевой убрали с сайта российского телефонного оператора МТС. Раньше ведущая была послом бренда и победители конкурса могли встретиться с ней. Теперь только с другим россиянином – Дмитрием Нагиевым.
Это случилось после развратной "голой" вечеринки, которую она устроила в центре Москвы и на которую пришло немало местных знаменитостей. Согласно дресс-коду, они все были почти голыми.
Несколько дней назад Анастасия впервые прокомментировала вечеринку. Она извинилась за то, что фотографии с ней попали в Интернет, а также пообещала передать деньги, полученные с этой вакханалии, в благотворительный фонд.
Напомним, бывшие украинцы Лолита Милявская и Джиган пришли на развратную вечеринку в Москве.
Также мы писали, что пропагандист Киркоров оправдался перед Песковым за "голую" вечеринку в Москве.
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