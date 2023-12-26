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Из социальных сетей российского блогера Ивлеевой исчезли антивоенные посты

26 декабря 2023 19:06
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Из социальных сетей российской блоггерки Ивлеевой исчезли антивоенные посты
Российская блоггерша Натя Ивлеева. Фото: Instagram Ивлеевой
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Из Instagram российского блогера Анастасии Ивлеевой исчезли антивоенные посты. Также ее фото было убрано с сайта российского телефонного оператора МТС.

Об этом пишут российские телеграммы-каналы.

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Из профиля российского блогера-миллионника и некогда ведущей известного тревел-шоу "Орел и Решка" Насти Ивлеевой исчез пост с черным квадратом и надписью "Нет войне", а также картинка с голубем мира и призывом прекратить военные действия и начать мирные переговоры. Когда были удалены посты, неизвестно.

 

Скриншот с сайта МТС. Источник: t.me/bazabazon
Условия акции российской компании МТС. Источник: t.me/bazabazon

А еще фото Ивлеевой убрали с сайта российского телефонного оператора МТС. Раньше ведущая была послом бренда и победители конкурса могли встретиться с ней. Теперь только с другим россиянином – Дмитрием Нагиевым.

 

Скриншоты страницы Насти Ивлеевой "до" и "после". Источник: t.me/bazabazon
Скриншоты страницы Насти Ивлеевой "до" и "после". Источник: t.me/bazabazon

Это случилось после развратной "голой" вечеринки, которую она устроила в центре Москвы и на которую пришло немало местных знаменитостей. Согласно дресс-коду, они все были почти голыми.

Несколько дней назад Анастасия впервые прокомментировала вечеринку. Она извинилась за то, что фотографии с ней попали в Интернет, а также пообещала передать деньги, полученные с этой вакханалии, в благотворительный фонд.

Напомним, бывшие украинцы Лолита Милявская и Джиган пришли на развратную вечеринку в Москве.

Также мы писали, что пропагандист Киркоров оправдался перед Песковым за "голую" вечеринку в Москве.

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