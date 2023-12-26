З соціальних мереж російської блогерки Івлєєвої зникли антивоєнні пости
З Instagram російської блогерки Анастасії Івлєєвої зникли антивоєнні пости. Також її фото прибрали із сайту російського телефонного оператора МТС.
Про це пишуть російські телеграм-канали.
Наслідки "голої" вечірки
З профілю російської блогерки-мільйонниці і колись ведучої відомого тревел-шоу "Орел і Решка", Насті Івлєєвої зник пост із чорним квадратом і написом "Ні війні", а також картинка з голубом світу та закликом припинити військові дії та розпочати мирні переговори. Коли було видалено пости — невідомо.
А ще фото Івлєєвої прибрали із сайту російського телефонного оператора МТС. Раніше ведуча була амбасадором бренду і переможці конкурсу могли зустрітися з нею. Тепер тільки з іншим росіянином — Дмитром Нагієвим.
Це трапилося після розпусної "голої" вечірки, яку вона влаштувала в центрі Москви і на яку завітало чимало місцевих знаменитостей. Згідно до дрескоду вони всі були майже голими.
Кілька днів тому Анастасія вперше прокоментувала вечірку. Вона вибачилася за те, що фотографії з нею потрапили до Інтернету, а також пообіцяла передати гроші, які отримала з цієї вакханалії, до благодійного фонду.
Нагадаємо, колишні українці Лоліта Мілявська та Джиган прийшли на розпусну вечірку в Москві.
Також ми писали, що пропагандист Кіркоров виправдався перед Пєсковим за "голу" вечірку в Москві.
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