З соціальних мереж російської блогерки Івлєєвої зникли антивоєнні пости

Російська блогерка Натя Івлєєва. Фото: Instagram Івлєєвої

З Instagram російської блогерки Анастасії Івлєєвої зникли антивоєнні пости. Також її фото прибрали із сайту російського телефонного оператора МТС.

Про це пишуть російські телеграм-канали.

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Наслідки "голої" вечірки

З профілю російської блогерки-мільйонниці і колись ведучої відомого тревел-шоу "Орел і Решка", Насті Івлєєвої зник пост із чорним квадратом і написом "Ні війні", а також картинка з голубом світу та закликом припинити військові дії та розпочати мирні переговори. Коли було видалено пости — невідомо.

Скриншот з сайта МТС. Джерело: t.me/bazabazon

Умови акції російської компанії МТС. Джерело: t.me/bazabazon

А ще фото Івлєєвої прибрали із сайту російського телефонного оператора МТС. Раніше ведуча була амбасадором бренду і переможці конкурсу могли зустрітися з нею. Тепер тільки з іншим росіянином — Дмитром Нагієвим.

Скриншоти сторінки Насті Івлєєвої "до" та "після". Джерело: t.me/bazabazon

Скриншоти сторінки Насті Івлєєвої "до" та "після". Джерело: t.me/bazabazon

Це трапилося після розпусної "голої" вечірки, яку вона влаштувала в центрі Москви і на яку завітало чимало місцевих знаменитостей. Згідно до дрескоду вони всі були майже голими.

Кілька днів тому Анастасія вперше прокоментувала вечірку. Вона вибачилася за те, що фотографії з нею потрапили до Інтернету, а також пообіцяла передати гроші, які отримала з цієї вакханалії, до благодійного фонду.

Нагадаємо, колишні українці Лоліта Мілявська та Джиган прийшли на розпусну вечірку в Москві.

Також ми писали, що пропагандист Кіркоров виправдався перед Пєсковим за "голу" вечірку в Москві.