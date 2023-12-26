Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow З соціальних мереж російської блогерки Івлєєвої зникли антивоєнні пости arrow

З соціальних мереж російської блогерки Івлєєвої зникли антивоєнні пости

26 грудня 2023 19:06
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
З соціальних мереж російської блогерки Івлєєвої зникли антивоєнні пости
Російська блогерка Натя Івлєєва. Фото: Instagram Івлєєвої
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

З Instagram російської блогерки Анастасії Івлєєвої зникли антивоєнні пости. Також її фото прибрали із сайту російського телефонного оператора МТС.

Про це пишуть російські телеграм-канали

Читайте також:

Наслідки "голої" вечірки

З профілю російської блогерки-мільйонниці і колись ведучої відомого тревел-шоу "Орел і Решка", Насті Івлєєвої зник пост із чорним квадратом і написом "Ні війні", а також картинка з голубом світу та закликом припинити військові дії та розпочати мирні переговори. Коли було видалено пости — невідомо.

 

Скриншот з сайта МТС. Джерело: t.me/bazabazon
Умови акції російської компанії МТС. Джерело: t.me/bazabazon

А ще фото Івлєєвої прибрали із сайту російського телефонного оператора МТС. Раніше ведуча була амбасадором бренду і переможці конкурсу могли зустрітися з нею. Тепер тільки з іншим росіянином — Дмитром Нагієвим.

 

Скриншоти сторінки Насті Івлєєвої "до" та "після". Джерело: t.me/bazabazon
Скриншоти сторінки Насті Івлєєвої "до" та "після". Джерело: t.me/bazabazon

Це трапилося після розпусної "голої" вечірки, яку вона влаштувала в центрі Москви і на яку завітало чимало місцевих знаменитостей. Згідно до дрескоду вони всі були майже голими. 

Кілька днів тому Анастасія вперше прокоментувала вечірку. Вона вибачилася за те, що фотографії з нею потрапили до Інтернету, а також пообіцяла передати гроші, які отримала з цієї вакханалії, до благодійного фонду.

Нагадаємо, колишні українці Лоліта Мілявська та Джиган прийшли на розпусну вечірку в Москві.

Також ми писали, що пропагандист Кіркоров виправдався перед Пєсковим за "голу" вечірку в Москві. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Закон про мобілізацію цікавить не всіх депутатів — який комітет ВР не буде розглядати документ - 80x80

Закон про мобілізацію цікавить не всіх депутатів — який комітет ВР не буде розглядати документ

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі