Кристен Стюарт исполнилось 34 года — как сложилась жизнь звезды кино

Голливудская актриса Кристен Стюарт. Фото: Instagram/kristenstewartsu

Одна из известнейших представительниц современного кинематографа, голливудская актриса Кристен Стюарт, празднует день рождения. Сегодня, во вторник, 09 апреля, ей исполнилось 34 года. Она стала всемирно известна после выхода первой части саги "Сумерки", где сыграла главную роль Беллы. А в этом году выходит новый фильм с Кристен — "Любовь, ложь и кровопролитие", стартующий в украинском прокате 18 апреля.

Новини.LIVE расскажет, как за 16 лет после первого громкого блокбастера изменилась Кристен Стюарт.

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Кинокарьера Кристен Стюарт

Карьера актрисы началась еще в детстве, и в свои 11 лет она уже снималась в "Комнате страха" (2002) Дэвида Финчера ("Бойцовский клуб"). Но, несмотря на это, и участие в "Теперь я иду в дикую даль" (2007) Шона Пенна, настоящим трамплином в большое кино и популярность стало для Стюарт романтическое фэнтези "Сумерки".

Там она сыграла роль Беллы — 17-летней девушки, которая влюбилась в вампира. В него перевоплотился британский актер Роберт Паттинсон, который, недавно, впервые стал отцом. Сегодня Кристен Стюарт имеет множество сыгранных ролей в фильмах разных жанров и номинации на престижные премии, в том числе и "Оскар". Зрители могут увидеть ее в следующих картинах:

Спенсер: Тайна принцессы Дианы;

Белоснежка и охотник;

Ангелы Чарли;

Персональный покупатель;

Любовь, ложь и кровопролитие.

Личная жизнь Кристен Стюарт

Звездный статус, которого Стюарт достигла в юном возрасте, также означал пристальное внимание фанатов и СМИ к ее личной жизни. С 2008 года ей уже приписывали роман с Робертом Паттинсоном. Они четыре года бегали от папарацци и в 2012-м пара признала, что действительно имеет романтические отношения.

Позже в прессе стали появляться факты об отношениях Стюарта с женщинами. Свой публичный каминг-аут актриса сделала в 2017 году. Позже Кристен рассказала, что долго скрывала свою бисексуальность, ведь ей советовали "не светить своих партнерш", если та хочет сняться в фильме Marvel. Недавно актриса заявила, что сниматься в проектах этой супергеройской студии теперь она бы не стала — только если бы режиссером была Грета Гервиг ("Барби").

Сейчас Кристен обручена со сценаристкой Дилан Мейер. Пара планирует свадьбу. За годы вместе у них появлялись и новые члены семьи — домашние питомцы. На сегодняшний день у актрисы их пятеро: четыре собаки Джек, Лили, Оз и Медведь, а также кошка Джелла. Кстати, Кристен не найти в соцсетях — у нее нет профилей в них.

Новый фильм с Кристен Стюарт

Эволюционировали не только отношения Стюарт, но и ее роли в кино. Через них она искала себя и наконец-то нашла. Хотя играла она и принцессу Диану (за которую и была номинирована на "Оскар"), и Белоснежку, и носила коричневые контактные линзы всю франшизу "Сумерек".

Ее последний фильм "Любовь, ложь и кровопролитие" — наэлектризованный любовью криминальный экш-триллер. В центре сюжета персонаж Стюарт — нелюдимый менеджер тренажерного зала Лу. Она становится близкой с амбициозным бодибилдером, которая в погоне за своей мечтой следует в Вегас. Страсть выливается в опасное происшествие, которое затянет их обоих в сети преступных связей и желание отомстить.

Кристен Стюарт заявила, что это ее последняя актерская работа. Пока она не доснимет свой режиссерский дебют, она не вернется в кадр. Посмотреть ленту "Любовь, ложь и кровопролитие" на больших экранах можно уже на следующей неделе. В украинский прокате фильм выйдет в четверг, 18 апреля.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали, что голливудская актриса Риз Уизерспун готовит сериал по сюжету франшизы "Блондинка в законе".