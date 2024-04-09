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З вампірки в доньку, що мститься — як змінилися ролі та життя Крістен Стюарт після "Сутінок"

9 квітня 2024 06:51
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Стас Кожушко
Редактор
Крістен Стюарт виповнилось 34 роки — як склалося життя зірки кіно
Голлівудська акторка Крістен Стюарт. Фото: Instagram/kristenstewartsu
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Одна з найвідоміших представниць сучасного кінематографа, голлівудська акторка Крістен Стюарт, святкує день народження. Сьогодні, у вівторок, 09 квітня, їй виповнилось 34 роки.  Вона стала всесвітньовідомою після виходу першої частини саги "Сутінки", де зіграла головну роль Белли. А цього року виходить новий фільм з Крістен — "Любов, брехня і кровопролиття", що стартує в українському прокаті 18 квітня.

Новини.LIVE розкаже, як за 16 років після першого гучного блокбастера змінилися Крістен Стюарт. 

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Кінокар’єра Крістен Стюарт

Кар’єра акторки розпочалася ще в дитинстві, і у свої 11 років вона вже знімалась у "Кімнаті страху" (2002) Девіда Фінчера ("Бійцівський клуб"). Та попри це й участь у "Тепер я йду у дику далечінь" (2007) Шона Пенна, справжнім трампліном у велике кіно та популярність стало для Стюарт романтичне фентезі "Сутінки". 

Там вона зіграла роль Белли — 17-річної дівчини, яка закохалась у вампіра. В нього перевтілився британський актор Роберт Паттінсон, який нещодавно, до речі, вперше став батьком. Сьогодні Крістен Стюарт має безліч зіграних ролей у фільмах різних жанрів і номінації на престижні премії, зокрема й "Оскар". Глядачі й глядачки можуть побачити її у таких картинах:

  • Спенсер: Таємниця принцеси Діани;
  • Білосніжка та мисливець;
  • Янголи Чарлі;
  • Персональний покупець;
  • Любов, брехня і кровопролиття.

Особисте життя Крістен Стюарт

Зірковий статус, якого Стюарт досягла в юному віці, також означав прискіпливу увагу фанів і ЗМІ до її особистого життя. З 2008 року їй уже приписували роман із Робертом Паттінсоном. Вони чотири роки бігали від папараці і у 2012-му пара визнала, що дійсно має романтичні стосунки. 

Пізніше в пресі почали з’являтися факти про стосунки Стюарт із жінками. Свій публічний камінг-аут акторка здійснила у 2017 році.  Пізніше Крістен розповіла, що тривалий час приховувала свою бісексуальність, адже їй радили "не світити своїх партнерок", якщо та хоче знятися у фільмі Marvel. Нещодавно акторка заявила, що зніматися в проєктах цієї супергеройської студії тепер вона б не стала — хіба якби режисеркою була Ґрета Гервіґ ("Барбі").

Зараз Крістен заручена зі сценаристкою Ділан Меєр. Пара планує весілля. За роки разом у них зʼявлялися і нові члени родини — домашні улюбленці. На сьогодні в акторки їх пʼятеро: чотири собаки Джек, Лілі, Оз і Ведмідь, а також кішка Джелла. До речі, Крістен не знайти в соцмережах — вона не має профілі в них.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dylan Meyer (@spillzdylz)

Новий фільм з Крістен Стюарт

Еволюціонували не лише стосунки Стюарт, а і її ролі в кіно. Через них вона шукала себе та нарешті знайшла. Хоча грала вона і принцесу Діану (за яку й була номінована на "Оскар"), і Білосніжку, і носила коричневі контактні лінзи всю франшизу "Сутінків". 

Її останній фільм "Любов, брехня і кровопролиття" — наелектризований коханням кримінальний екш-трилер. В центрі сюжету персонажка Стюарт — відлюдькувата менеджерка тренажерного залу Лу. Вона стає близькою з амбітною бодибілдеркою, яка в гонитві за своєю мрією прямує у Вегас. Пристрасть виливається в небезпечну пригоду, що затягне їх обох у тенета злочинних зв’язків та бажання помститися. 

Крістен Стюарт заявила, що це її остання акторська робота. Поки вона не дозніме свій режисерський дебют, доти вона не повернеться в кадр. Подивитися стрічку "Любов, брехня і кровопролиття" на великих екранах можна вже з наступного тижня.  В український прокат фільм вийде в четвер,18 квітня.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат минулого тижня. Також ми розповідали, що голлівудська акторка Різ Візерспун готує серіал за сюжетом франшизи "Білявка в законі".

Голлівуд
Крістен Стюарт
закордонні зірки
акторка
день народження

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