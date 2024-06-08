Пластический хирург прокомментировал изменения в "уставшем" лице Дженнифер Энистон

Актриса Дженнифер Энистон. Фото: Reuters

Актриса Дженнифер Энистон заставила говорить о пластической хирургии, когда она вышла на красную дорожку для презентации своего телешоу в Лос-Анджелесе. У 55-летней звезды, похоже, опухла область под левым глазом, а также губы, поэтому поклонники были убеждены, что она выглядела заметно "уставшей", чем обычно.

Об этом пишет Daily Mail.

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Пластический хирург утверждает, что это произошло из-за неудачной косметической процедуры или того, что он назвал "неправильным филлером". Врач Ричард Девайн утверждал, что вероятно ввели слишком много гелеобразного вещества в слезный канал — участок между нижним веком и щекой.

Филлер пользуется популярностью среди знаменитостей, потому что помогает при дряблости, гусиных лапках и мешках под глазами.

"Мы видим, что филлеры сработали не так. Такие осложнения случаются, когда вводят слишком много филлера или когда тип используемого продукта притягивает слишком много воды — и поэтому участок становится отечным. Филлер выступает настолько сильно, что он фактически влечет за собой образование этих теней вокруг глаз и глубоких выступов в средней части щеки, что на самом деле делает ее более уставшей и состарившейся", — говорит специалист.

С возрастом область под глазами может казаться более опавшей из-за естественной утраты объема лица — из-за постепенной потери жировых клеток. Чтобы противодействовать этому, многие прибегают к филлеру в области слезного канала — участка, проходящего от нижней части внутреннего века к щеке.

Актриса Дженнифер Энистон. Фото: Reuters

Хирурги, как правило, используют гиалуроновую кислоту в качестве филлера, который притягивает воду к участку, чтобы сделать его более наполненной. Но это обычно занимает от нескольких дней до недель.

Доктор Эли Левин, пластический хирург из Нью-Йорка, также предположил, что отек под ее левым веком, вероятно, вызван филлером.

"У нее есть какой-то отек под левым глазом, и это, вероятно, отек после того, как туда ввели филлер. Это может произойти из-за того, что кожа там очень тонкая, или из-за того, что отводящая жидкость лимфатическая область может быть раздражена или повреждена таким образом, что это приведет к отеку.

Энистон намекнула, что использовала филлеры еще в 2011 году, сказав: "Я не говорю, что не пробовала...но я вижу, насколько это скользкий путь".

В последнее время она не говорила о филлерах, но другие хирурги также предположили, что звезда их использует — один из них лишь в прошлом месяце сказал, что теперь ее лицо выглядит "перетянутым". Были также предположения, что она ввела филлеры в носогубную складку и губы.

После публикации фото один пользователь соцсети прокомментировал: "Мне просто кажется, что она выглядит грустной".

Другой сказал: "Ей ничего не нужно было делать, она была совершенно красива".

Третий добавил: "Это не делает ее младше".

Ранее Энистон признавала операцию на носу, но утверждала, что это было для восстановления "искревленной перегородки". Поклонники отметили, что нос Энистон также резко изменил форму после процедуры, вызвав предположение, что она также могла изменить нос хирургическим путем по эстетическим соображениям.

"Это было лучшее, что я когда-либо делала, — я спала, как младенец, впервые за многие годы. Относительно всех других слухов, как бы скучно это ни звучало, это все мое родное", — говорит Энистон.

В марте этого года Энистон была заснята с 59-летней Сандрой Буллок, покидая кабинет пластической хирургии в Коннектикуте, известный подтяжкой лица и ринопластикой.