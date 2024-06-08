Пластичний хірург прокоментував зміни у "втомленому" обличчі Дженніфер Еністон

Акторка Дженніфер Еністон. Фото: Reuters

Акторка Дженніфер Еністон змусила говорити про пластичну хірургію, коли вона вийшла на червону доріжку для презентації свого телешоу в Лос-Анджелесі. У 55-річної зірки, схоже, опухла ділянка під лівим оком, а також губи, тож шанувальники переконані, що вона мала помітно "більш втомлений" вигляд, ніж зазвичай.

Про це пише Daily Mail.

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Пластичний хірург стверджує, що це сталося через невдалу косметичну процедуру або те, що він назвав "неправильним філером". Лікар Річард Девайн стверджував, що, ймовірно, ввели забагато гелеподібної речовини в слізний канал — ділянку між нижньою повікою та щокою.

Філер користується популярністю серед знаменитостей, тому що допомагає при в’ялості, гусячих лапках і мішках під очима.

"Ми бачимо, що наповнювачі спрацював не так. Такі ускладнення трапляються, коли вводять занадто багато наповнювача або коли тип використовуваного продукту притягує занадто багато води — і тому...ділянка стає набряклою. Філер виступає настільки сильно, що він фактично спричиняє утворення цих тіней навколо очей і глибоких виступів у середній частині щоки, що насправді робить її більш втомленою та постарілою", — говорить фахівець.

З віком область під очима може здаватися більш впалою через природну втрату об’єму обличчя — через поступову втрату жирових клітин. Щоб протидіяти цьому, багато хто вдаєтья до наповнювача в області слізного каналу — ділянки, яка проходить від нижньої частини внутрішньої повіки до щоки.

Акторка Дженніфер Еністон. Фото: Reuters

Хірурги, як правило, використовують гіалуронову кислоту як філер, який притягує воду до ділянки, щоб зробити її більш пухкою. Але це зазвичай займає від кількох днів до тижнів.

Доктор Елі Левін, пластичний хірург із Нью-Йорка, також припустила, що набряк під її лівою повікою, ймовірно, спричинений філером.

"У неї є якийсь набряк під лівим оком, і це, ймовірно, набряк після того, як туди ввели філер. Це може статися через те, що шкіра там дуже тонка, або через те, що лімфатична ділянка, яка відводить рідину, може бути подразнена або пошкоджена таким чином, що це призведе до набряку. Іноді розчинення філерів може допомогти вирішити цю проблему, ви також можете використовувати лазери, щоб підтягнути шкіру в цій області", — розповів пластичний хірург.

Еністон натякнула, що використовувала філери ще в 2011 році, сказавши: "Я не кажу, що не пробувала...але я бачу, наскільки це слизький шлях".

Останнім часом вона не говорила про філери, але інші хірурги також припустили, що зірка їх використовує — один із них лише минулого місяця сказав, що тепер її обличчя має "перетягнутий" вигляд. Були також припущення, що вона ввела філери в носогубну складку і в губи.

Після публікації фото один користувач соцмережі прокоментував: "Мені просто здається, що вона виглядає сумною".

Інший сказав: "Їй нічого не потрібно було робити, вона була абсолютно красивою".

Третій додав: "Це не робить її молодшою".

Раніше Еністон визнавала операцію на носі, але стверджує, що це було для відновлення "викривленої перегородки". Шанувальники відзначили, що ніс Еністон також різко змінив форму після процедури, викликавши припущення, що вона також могла змінити ніс хірургічним шляхом із естетичних міркувань.

"Це було найкраще, що я коли-небудь робила, — я спала, як немовля, вперше за багато років. Щодо всіх інших чуток, як би нудно це не звучало, все моє рідне", — говорить Еністон.

У березні цього року Еністон була знята з 59-річною Сандрою Буллок, яка залишала кабінет пластичної хірургії в Коннектикуті, відомий підтяжкою обличчя та ринопластикою.