Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Забагато гелю — пластичний хірург прокоментував зміни у "втомленому" обличчі Дженніфер Еністон arrow

Забагато гелю — пластичний хірург прокоментував зміни у "втомленому" обличчі Дженніфер Еністон

8 червня 2024 11:01
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Пластичний хірург прокоментував зміни у "втомленому" обличчі Дженніфер Еністон
Акторка Дженніфер Еністон. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Акторка Дженніфер Еністон змусила говорити про пластичну хірургію, коли вона вийшла на червону доріжку для презентації свого телешоу в Лос-Анджелесі. У 55-річної зірки, схоже, опухла ділянка під лівим оком, а також губи, тож шанувальники переконані, що вона мала помітно "більш втомлений" вигляд, ніж зазвичай.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Пластичний хірург прокоментував нове обличчя Еністон

Пластичний хірург стверджує, що це сталося через невдалу косметичну процедуру або те, що він назвав "неправильним філером". Лікар Річард Девайн стверджував, що, ймовірно, ввели забагато гелеподібної речовини в слізний канал — ділянку між нижньою повікою та щокою.

 

 

Філер користується популярністю серед знаменитостей, тому що допомагає при в’ялості, гусячих лапках і мішках під очима.

"Ми бачимо, що наповнювачі спрацював не так. Такі ускладнення трапляються, коли вводять занадто багато наповнювача або коли тип використовуваного продукту притягує занадто багато води — і тому...ділянка стає набряклою. Філер виступає настільки сильно, що він фактично спричиняє утворення цих тіней навколо очей і глибоких виступів у середній частині щоки, що насправді робить її більш втомленою та постарілою", — говорить фахівець.

З віком область під очима може здаватися більш впалою через природну втрату об’єму обличчя — через поступову втрату жирових клітин. Щоб протидіяти цьому, багато хто вдаєтья до наповнювача в області слізного каналу — ділянки, яка проходить від нижньої частини внутрішньої повіки до щоки.

 

Акторка Дженніфер Еністон. Фото: Reuters
Акторка Дженніфер Еністон. Фото: Reuters

 

Хірурги, як правило, використовують гіалуронову кислоту як філер, який притягує воду до ділянки, щоб зробити її більш пухкою. Але це зазвичай займає від кількох днів до тижнів.

Доктор Елі Левін, пластичний хірург із Нью-Йорка, також припустила, що набряк під її лівою повікою, ймовірно, спричинений філером.

"У неї є якийсь набряк під лівим оком, і це, ймовірно, набряк після того, як туди ввели філер. Це може статися через те, що шкіра там дуже тонка, або через те, що лімфатична ділянка, яка відводить рідину, може бути подразнена або пошкоджена таким чином, що це призведе до набряку. Іноді розчинення філерів може допомогти вирішити цю проблему, ви також можете використовувати лазери, щоб підтягнути шкіру в цій області", — розповів пластичний хірург.

Еністон натякнула, що використовувала філери ще в 2011 році, сказавши: "Я не кажу, що не пробувала...але я бачу, наскільки це слизький шлях".

Останнім часом вона не говорила про філери, але інші хірурги також припустили, що зірка їх використовує — один із них лише минулого місяця сказав, що тепер її обличчя має "перетягнутий" вигляд. Були також припущення, що вона ввела філери в носогубну складку і в губи.

Після публікації фото один користувач соцмережі прокоментував: "Мені просто здається, що вона виглядає сумною".

Інший сказав: "Їй нічого не потрібно було робити, вона була абсолютно красивою".

Третій додав: "Це не робить її молодшою".

Раніше Еністон визнавала операцію на носі, але стверджує, що це було для відновлення "викривленої перегородки". Шанувальники відзначили, що ніс Еністон також різко змінив форму після процедури, викликавши припущення, що вона також могла змінити ніс хірургічним шляхом із естетичних міркувань.

"Це було найкраще, що я коли-небудь робила, — я спала, як немовля, вперше за багато років. Щодо всіх інших чуток, як би нудно це не звучало, все моє рідне", — говорить Еністон.

У березні цього року Еністон була знята з 59-річною Сандрою Буллок, яка залишала кабінет пластичної хірургії в Коннектикуті, відомий підтяжкою обличчя та ринопластикою.

зірки
Дженіфер Еністон
пластична хірургія
закордонні зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна