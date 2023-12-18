Захейтили за прическу — конкурс "Мисс Франция" впервые выиграла девушка с короткими волосами
Впервые победительницей конкурса "Мисс Франция" стала девушка с короткими волосами и, как считают хейтеры , андрогинным обликом. Самую красивую девушку Франции 2024 года избрали 16 декабря в Дижоне.
Об этом пишет Daily Mail.
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Победительницей конкурса Мисс "Франция-2024" стала 20-летняя Эв Жиль из Нор-Па-де-Кале.
Она изучает математику и компьютерные науки в Лилльском университете. Принять участие в конкурсе красоты ее убедил дедушка.
Эв получила третье место по итогам зрительского голосования, а благодаря оценкам жюри победила в конкурсе.
Девушка стала первой за 103-летнюю историю конкурса победительницей с короткими волосами. Из-за этого, а также из-за того, что Ев Жиль худая и почти не имеет груди, ее начали хейтиты. Мол, если выигрывает девушка с такой "андрогонной" внешностью, то это уже не конкурс красоты, а конкурс политкорректности.
Однако сама Эв полностью идентифицирует себя как женщина, использует мейкап и одевается женственно.
"Мы привыкли видеть красивых "мисс" с длинными косами, но я выбрала андрогонный лук с короткими волосами. Никто не должен указывать вам, кто вы есть. Но я никакая не пацанка. Я чувствую себя женщиной. Я хочу разрушить коды, показать, что женщины могут быть разными, что нас не нужно вкладывать в рамки", – прокомментировала свою позицию Эв Жиль.
В поддержку девушки высказались французские женщины-политики. Депутат Национальной ассамблеи Франции Сандрин Руссо, которая также носит короткую прическу, поинтересовалась, измеряют ли во Франции прогресс в отношении уважения к женщинам длиной их волос.
А депутат Европарламента Карима Делли посоветовала хейтерам "проглотить свой яд" и назвала победительницу "роскошной".
Бывший лидер ультраправых Марин Ле Пен поздравила Жиль с победой, а глава коммунистической партии Фабьен Руссель заявил, что общество совершает насилие, отказываясь принять право женщины на самоопределение.
Напомним, Тринчер показала "страшненькую" себя в детстве и рассказала о буллинге.
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