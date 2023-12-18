Захейтили за зачіску — конкурс "Міс Франція" вперше виграла дівчина з коротким волоссям

Міс "Франція-2024" Ев Жиль. Фото: instagram.com/evegillesoff

Вперше переможницею конкурсу "Міс Франція" стала дівчина з коротким волоссям і, як вважають хейтери, андрогінною зовнішністю. Найкрасивішу дівчину Франції 2024 року обрали 16 грудня у Діжоні.

Про це пише Daily Mail.

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Переможницею конкурсу Міс "Франція-2024" стала 20-річна Ев Жиль із Нор-Па-де-Кале.

Вона вивчає математику та комп'ютерні науки в Лілльському університеті. Взяти участь у конкурсі краси її переконав дідусь.

Ев посіла третє місце за підсумками глядацького голосування, а завдяки оцінкам журі перемогла у конкурсі.

Дівчина стала першою за 103-річну історію конкурсу переможницею з коротким волоссям. Через це, а також через те, що Ев Жиль худа і майже не має грудей, її почали хейтити. Мовляв, якщо виграє дівчина з такою "андрогінною" зовнішністю, то це вже не конкурс краси, а конкурс політкоректності.

Проте сама Ев повністю ідентифікує себе жінкою, що підкреслює мейкапом і жіночним одягом.

"Ми звикли бачити вродливих "міс" із довгими косами, але я обрала андрогінний лук із коротким волоссям. Ніхто не має вказувати вам, хто ви є. Але я ніяка не пацанка. Я почуваюся жінкою. Я хочу зруйнувати коди, показати, що жінки можуть бути різними, що нас не треба вкладати в коробки", — прокоментувала свою позицію Ев Жиль.

На підтримку дівчини висловилися французські політикині. Депутатка Національної асамблеї Франції Сандрін Руссо, яка також має коротку зачіску, поцікавилася, чи у Франції вимірюють прогрес стосовно поваги до жінок довжиною їхнього волосся.

А депутатка Європарламенту Каріма Деллі порадила хейтерам "проковтнути власну отруту" та назвала переможницю "розкішною".

Колишня лідерка ультраправих Марін Ле Пен привітала Жиль із перемогою, а очільник комуністичної партії Фаб'єн Руссель заявив, що суспільство чинить насилля, відмовляючись прийняти право жінки на самовизначення.

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