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Защитник "Азовстали" рассказал, помирился ли он с Олей Поляковой

1 января 2024 21:30
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Защитник "Азовстали" рассказал, помирился ли он с Олей Поляковой
Михаил Дианов с Олей Поляковой. Фото: пресс-служба Униан
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Известный защитник "Азовстали" Михаил Дианов рассказал, какие у них отношения с певицей Олей Поляковой. Недавно они повздорили, однако сейчас отношения улучшаются.

Военный Михаил Дианов рассказал о деталях ситуации в интервью со Славой Деминым.

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Дианов шокирован, что Полякова выступила на скандальной свадьбе

Военный Михаил Дианов немного поругался с Олей Поляковой, когда она выступила на скандальной свадьбе во Львове. В интервью он рассказал, что сейчас у него нормальные отношения с певицей и ее семьей.

Он больше общается с ее мужем Вадимом Буряковским, потому часто приходит в гости. Однако на выступления к звезде ходить не планирует.

"Мы с ней не ссорились. Я был в гостях у Вадика, у ее мужа, а не у Оли. Мне уже надоело. Мы с ней не ссорились, она очень хороший человек. Я просто не пошел к ней на концерт и ей озвучил, что я не пойду на концерт из-за того, что она пела у преступников на свадьбе. Я даже не так сказал. Я назвал две фамилии — Москва и этот. Вот и вся причина. Ссоры не было, скандалов не было, мы с Олей очень хорошие друзья", — сказал Дианов.

Михаил Дианов с Олей Поляковой / instagram.com/dianovmiha
Михаил Дианов с Олей Поляковой. Фото: instagram.com/dianovmiha

Оля Полякова и Михаил стали близкими друзьями после того, как он вернулся из плена. Они проводили время вместе. Защитник Мариуполя даже поднимался на сцену к звезде, чтобы сделать ей приятный сюрприз.

Раньше Полякова рассказала, как чуть не сгорела на Новый год.

Напомним, что певица дерзко высмеяла "голую" вечеринку и предсказывала смерть Лолите.

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