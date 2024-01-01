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Захисник "Азовсталі" розповів, чи помирився він з Олею Поляковою

1 січня 2024 21:30
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Захисник "Азовсталі" розповів, чи помирився він з Олею Поляковою
Михайло Діанов з Олею Поляковою. Фото: пресслужба Уніан
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Відомий захисник "Азовсталі" Михайло Діанов розповів, які в них стосунки з співачкою Олею Поляковою. Нещодавно вони посварились, проте зараз ситуація покращується.

Військовий Михайло Діанов розповів деталі в інтерв'ю з Славою Дьоміним.

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Діанов шокований, що Полякова виступила на скандальному весіллі

Військовий Михайло Діанов трохи посварився з Олею Поляковою, коли вона виступила на скандальному весіллі у Львові. В інтерв'ю він розповів, що зараз в нього нормальні стосунки з співачкою та її родиною.

Він більше спілкується з її чоловіком Вадимом Буряковським і тому часто приходить в гості. Проте на виступи до зірки ходити не планує. 

"Ми з нею не сварилися. Я був у гостях у Вадика, у її чоловіка, а не у Олі. Мені вже набридло. Ми з нею не сварилися, вона дуже хороша людина. Я просто не пішов до неї на концерт і їй озвучив, що я не піду на концерт через те, що вона співала у злочинців на весіллі. Я навіть не так сказав. Я назвав два прізвища — Москва і цей. Ось і вся причина. Сварки не було, скандалів не було, ми з Олею дуже хороші друзі", — сказав Діанов.

Михайло Діанов з Олею Поляковою / instagram.com/dianovmiha
Михайло Діанов з Олею Поляковою. Фото: instagram.com/dianovmiha

Оля Полякова та Михайло стали близькими друзями після того, він повернувся з полону. Вони проводять час разом. Захисник Маріуполя навіть піднімався на сцену до зірки, щоб зробити їй приємний сюрприз.

Раніше Полякова розповіла, як ледве не згоріла на Новий рік.

Нагадаємо, що співачка зухвало висміяла "голу" вечірку і пророкувала смерть Лоліті.

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