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Защитила ребенка — в семье Даши Астафьевой пополнение

2 июня 2024 16:50
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Астафьева спасла птенец.
Украинская певица и блогер Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица, блогер, модель и телеведущая кулинарного шоу "Такі страви"   Даша Астафьева поделилась с поклонниками историей о том, как спасла птицу. Галка, по имени Патрик стала новым членом ее семьи.

Об этом она рассказала на своей странице Instagram.

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Астафьева приютила птичку

Звезда поделилась с поклонниками фотографиями, на которых показала темно-серую птичку, обитающую в ее доме. Модель спасла галку, которую назвала Патриком, от верной смерти. Астафьева нашла малыша прямо посреди дороги.

Она добавила, что всего за неделю птица существенно выросла, самостоятельно научилась есть и пить, и уже начала летать.

"Защитила плюс еще одного ребенка. Знакомьтесь — Патрик, галка, которую мы нашли на дороге. Изучив, что шанс выжить у взлетка, который выпал из гнезда, но еще не умеет летать, ну совсем небольшой, приняли решение забрать домой. Теперь он живет с нами", — написала блогер.

Даша Астафьева спасла галку
Птенец Даши Астафьевой. Фото: instagram.com/da_astafieva/
Защитила ребенка - в семье Даши Астафьевой - фото 2
Птенец Даши Астафьевой. Фото: instagram.com/da_astafieva/
В семье Даши Астафьевой пополнение
Птенец Даши Астафьевой. Фото: instagram.com/da_astafieva/
Даши Астафьева спасла птенец
Птенец Даши Астафьевой. Фото: instagram.com/da_astafieva/
У Даши Астафьевой новый любимец
Птенец Даши Астафьевой. Фото: instagram.com/da_astafieva/
У Даши Астафьевой появился малыш
Птенец Даши Астафьевой. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Украинцы благодарят Астафьеву за маленькую спасенную жизнь

Украинцы благодарят артистку за ее искреннее сердце. Пользователи соцсетей также вспомнили истории, как так же спасали жизнь птенцам.

"Какая же вы невероятная и замечательная, узнала вас с такой интересной стороны во время войны — влюбилась в вашу человечность, доброту, отзывчивость".

"Круто, еще ребёнок. У нас так жила сорока Карл Мадестрвич, потом он вырос и у него появилась подруга (прилетала во двор), вместе покинули родительский дом".

"Даша Вы невероятна. Впечатляете меня снова и снова. Очень умная, человечная и талантливая. Да еще и красавица ко всему".

"Какой он классный. Ничем не отличается от обычного домашнего любимца. Луч света и счастья. Спасибо вам за доброе сердце".

Астафьева приютила птичку
Комментарии к публикации Даши Астафьевой. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Даша Астафьева отреагировала на слухи о своей свадьбе. А также певица призналась, сожалеет ли она о карьере в РФ.

птицы
домашние питомцы
Даша Астафьева
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спасение

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