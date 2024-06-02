Астафьева спасла птенец.

Защитила ребенка — в семье Даши Астафьевой пополнение
Известная украинская певица, блогер, модель и телеведущая кулинарного шоу "Такі страви" Даша Астафьева поделилась с поклонниками историей о том, как спасла птицу. Галка, по имени Патрик стала новым членом ее семьи.
Об этом она рассказала на своей странице Instagram.
Астафьева приютила птичку
Звезда поделилась с поклонниками фотографиями, на которых показала темно-серую птичку, обитающую в ее доме. Модель спасла галку, которую назвала Патриком, от верной смерти. Астафьева нашла малыша прямо посреди дороги.
Она добавила, что всего за неделю птица существенно выросла, самостоятельно научилась есть и пить, и уже начала летать.
"Защитила плюс еще одного ребенка. Знакомьтесь — Патрик, галка, которую мы нашли на дороге. Изучив, что шанс выжить у взлетка, который выпал из гнезда, но еще не умеет летать, ну совсем небольшой, приняли решение забрать домой. Теперь он живет с нами", — написала блогер.
Украинцы благодарят Астафьеву за маленькую спасенную жизнь
Украинцы благодарят артистку за ее искреннее сердце. Пользователи соцсетей также вспомнили истории, как так же спасали жизнь птенцам.
"Какая же вы невероятная и замечательная, узнала вас с такой интересной стороны во время войны — влюбилась в вашу человечность, доброту, отзывчивость".
"Круто, еще ребёнок. У нас так жила сорока Карл Мадестрвич, потом он вырос и у него появилась подруга (прилетала во двор), вместе покинули родительский дом".
"Даша Вы невероятна. Впечатляете меня снова и снова. Очень умная, человечная и талантливая. Да еще и красавица ко всему".
"Какой он классный. Ничем не отличается от обычного домашнего любимца. Луч света и счастья. Спасибо вам за доброе сердце".
Напомним, мы писали о том, что украинская певица Даша Астафьева отреагировала на слухи о своей свадьбе. А также певица призналась, сожалеет ли она о карьере в РФ.
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