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Зарубежная звезда засияла на Каннском фестивале в платье от Андре Тана

21 мая 2024 21:37
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Звезда Сильва Даян надела платье от украинского дизайнера на Каннский кинофестиваль.
Основательница Beverly Hills Beauty International Group Сильва Даян. Фото: instagram/silva__dayan
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Известная звезда Сильва Даян выбрала платье от украинского бренда для появления на Каннском кинофестивале. Она надела черный бархат от Андре Тана.

Дизайнер рассказал об этом в своем Instagram.

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Основательница Beverly Hills Beauty International Group Сильва Дайан посетила кинофестиваль в Каннах. Она для этого вечера выбрала черное платье от украинского дизайнера Андре Тана. Он создал бархатный образ, который выгодно подчеркнул ее естественно бледную кожу, невероятно сияющую на красной дорожке.

"Неповторимая основательница Beverly Hills Beauty International Group и президент Всемирной ассоциации по борьбе со старением, появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в изысканном платье "Подарок судьбы", созданном мной специально для этого события. Черный бархат, изящный крой и элегантный силуэт и безупречную красоту Сильвы", — написал дизайнер.

Сильва Даян в платье от Андре Тана на Каннском кинофестивале. Фото: instagram/silva__dayan
Сильва Даян в платье от Андре Тана на Каннском кинофестивале. Фото: instagram/silva__dayan
Сильва Даян в платье от Андре Тана на Каннском кинофестивале. Фото: instagram/silva__dayan
Сильва Даян в платье от Андре Тана на Каннском кинофестивале. Фото: instagram/silva__dayan
Сильва Даян в платье от Андре Тана на Каннском кинофестивале. Фото: instagram/silva__dayan
Сильва Даян в платье от Андре Тана на Каннском кинофестивале. Фото: instagram/silva__dayan

Напомним, Андре Тан посоветовал, что носить этим летом трендовые цвета и модели. Также дизайнер был замечен на вечеринке в Лондоне в эпатажном костюме.

США
Андре Тан
Украина
Дизайн
Каннский кинофестиваль
платье

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