Андре Тан назвав головні тренди літа-2024 — фото

Украънський дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Відомий український дизайнер Андре Тан поділився сучасними трендами на літо. Модельєр назвав актуальні кольори та фасони, які чудово підійдуть для спекотної пори.

Про це він розповів на своїй сторінці Instagram.

Читайте також:

Андре Тан розповів, які речі слід обирати для літнього гардероба

Відомий модельєр поділився стильними порадами на спекотне літо. Цього сезону актуальними залишаються ніжні світлі кольори та легкі тканини.

Колір вершкового масла

Епоха яскраво-червоного повільно, але вірно підходить до кінця. Цього літа на піку популярності буде ніжний і сонячний жовтий. Колір вершкового масла просто must-have у вашому гардеробі.

Дизайнер Андре Тан розповів про літні тренди. Фото: instagram.com/andre_tan_official/



Летючі тканини

Легка і повітряна — ось основа літнього гардероба 2024 року. Блузки, сукні, спідниці та костюми з таких тканин пастельних відтінків подарують вам відчуття комфорту та підкреслять вашу жіночність.

Дизайнер Андре Тан розповів про літні тренди. Фото: instagram.com/andre_tan_official/



Білизняний стиль

Романтичні сукні-комбінації, елегантні топи-бюстьє, мереживні деталі, шовкові накидки, та навіть напівпрозорі бра — все це буде в моді цього літа. Але не забудьте про баланс. Поєднуйте чуттєві речі з більш стриманими елементами, наприклад, з об’ємними піджаками, класичними брюками або грубими черевиками.

Дизайнер Андре Тан розповів про літні тренди. Фото: instagram.com/andre_tan_official/



Спідниці-балони

Такі речі все ще залишаються актуальними. Їх можна носити з чим завгодно, але найкраще поєднувати з грубим верхом, щоб створити цікавий контраст.

Дизайнер Андре Тан розповів про літні тренди. Фото: instagram.com/andre_tan_official/



Флористика

Цього сезону це не тільки про квітковий принт, а й 3-D квіти та аксесуари у формі квітів. Тобто цього літа буде в тренді такий квітковий mood у всьому його різноманітті.

Дизайнер Андре Тан розповів про літні тренди. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Нагадаємо, Андре Тан презентував нову колекцію. А раніше Андре Тан зізнався, як війна вплинула на нього.