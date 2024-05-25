Актеру Алеку Болдвину грозит срок за убийство украинки Галины Гатчинс — детали

Американский актер Алек Болдуин. Фото: instagram.com/thealecbaldwinshow/

Актер Алек Болдуин пытался "прикрыть" уголовное дело по убийству украинки Галины Гатчинс на съемке фильма "Ржавчина". Однако прокурор решила иначе.

Подробности сообщило издание Variety.

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Актер пытался избежать ответственности за трагедию, у прокурора Кари Моррисси есть другая позиция. Хотя адвокаты Болдуина уже начали настоящую войну.

Они ходатайствовали о прекращении дела о непреднамеренном убийстве оператора из Украины Галины Гатчинс на съемках фильма "Ржавчина". Судья Мэри Марлоу Соммер в Нью-Мексико отклонила его.

В июле состоится следующее заседание, на котором должен явиться актер. Ему грозит максимальное наказание в виде 18 месяцев тюремного заключения, если его признают виновным.

Прокурор считает, что актер "несет ответственность за огнестрельное оружие, когда оно оказывается в его руках". Адвокаты считают, что улик недостаточно, хотя обвинение предоставило письмо от присяжных.

"Суд не в состоянии ставить под сомнение решение присяжных по этому поводу. Хотя государство отложило некоторые вопросы, во многих других случаях присяжные задавали доказательные вопросы и получали полные ответы от свидетелей", — решила судья Соммер.

Голливудский актер Алек Болдуин. Фото: X/OuraganCulture

Что известно о трагедии

Инцидент произошел в октябре 2021 года. На съемках фильма "Ржавчина" актер Алек Болдуин выстрелил из реквизитного пистолета. Оружие оказалось заряженным. Он смертельно ранил оператора Галину Гатчинс. Также пострадал и режиссер Джоэл Соуз, но его травма оказалась безопасной для жизни и после лечения он вернулся к работе.

Напомним, суд уже решил судьбу костюмерши, которая дала Алеку Болдуину заряженный пистолет. Также мы рассказывали, как тяжело стало актеру выходить на улицу после начала судебного дела.