Актеру Алеку Болдвину грозит срок за убийство украинки Галины Гатчинс — детали

Закрыть дело не удалось — Алеку Болдуину грозит срок за убийство украинки
Актер Алек Болдуин пытался "прикрыть" уголовное дело по убийству украинки Галины Гатчинс на съемке фильма "Ржавчина". Однако прокурор решила иначе.
Подробности сообщило издание Variety.
Алек Болдуин не избежит наказания
Актер пытался избежать ответственности за трагедию, у прокурора Кари Моррисси есть другая позиция. Хотя адвокаты Болдуина уже начали настоящую войну.
Они ходатайствовали о прекращении дела о непреднамеренном убийстве оператора из Украины Галины Гатчинс на съемках фильма "Ржавчина". Судья Мэри Марлоу Соммер в Нью-Мексико отклонила его.
В июле состоится следующее заседание, на котором должен явиться актер. Ему грозит максимальное наказание в виде 18 месяцев тюремного заключения, если его признают виновным.
Прокурор считает, что актер "несет ответственность за огнестрельное оружие, когда оно оказывается в его руках". Адвокаты считают, что улик недостаточно, хотя обвинение предоставило письмо от присяжных.
"Суд не в состоянии ставить под сомнение решение присяжных по этому поводу. Хотя государство отложило некоторые вопросы, во многих других случаях присяжные задавали доказательные вопросы и получали полные ответы от свидетелей", — решила судья Соммер.
Что известно о трагедии
Инцидент произошел в октябре 2021 года. На съемках фильма "Ржавчина" актер Алек Болдуин выстрелил из реквизитного пистолета. Оружие оказалось заряженным. Он смертельно ранил оператора Галину Гатчинс. Также пострадал и режиссер Джоэл Соуз, но его травма оказалась безопасной для жизни и после лечения он вернулся к работе.
Напомним, суд уже решил судьбу костюмерши, которая дала Алеку Болдуину заряженный пистолет. Также мы рассказывали, как тяжело стало актеру выходить на улицу после начала судебного дела.
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