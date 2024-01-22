Железная леди Наоми Кэмпбелл феерически закрыла показ Balmain

Наоми Кэмпбелл на показе Balmain. Фото: instagram.com/balmain/

Супермодель Наоми Кэмпбелл закрыла эффектный показ Balmain осень-зима 2024 года на Неделе моды в Париже. Она была единственной женщиной, которая вышла на подиум и сделала это как настоящая королева индустрии.

Об этом рассказал бренд в instagram.

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53-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл завершила мужской показ бренда Balmain. Она была одета в кремово-черный костюм, который самостоятельно нес букет с золотыми цветами — это было по-настоящему драматично.

На Кэмпбелл был привлекательный золотой аксессуар, вертикально спускавшийся вниз по лицу. Он гармонично дополнял ее дорогие цветы и красоту смуглой кожи модели.

Откровенный вырез на груди звезды на удивление не сделал ее соблазнительницей, напротив — подчеркнул силу и свободу женщины. На плечи Кэмпбелла было накинуто оверсайз-пальто верблюжьего цвета. Фасон был подобран не случайно, ведь его вроде бы сняли с мужского плеча.

Наоми Кэмпбелл на показе Balmain. Фото: instagram.com/balmain/

Коллекция была разработана креативным директором Balmain Оливье Рустингом, сказавшим Vogue, что хочет воспроизводить "роскошь" и ее многозначность в каждом образе.

Коллекция Balmain предлагает мужчинам сиять, поражать принтами и не забывать о золоте

Креативный директор Balmain Оливье Рустинг решил предложить мужчинам обратить внимание на стразы и изображения женщин. Он сделал особый акцент на глазах и губах. На многих моделях есть "зацелованный" принт или созданный тканями и стразами образ глаза.

Показ Balmain осень-зима 2024 года. Фото: instagram.com/balmain/

Показ Balmain осень-зима 2024 года. Фото: instagram.com/balmain/

Неожиданно на показе появился пятнистый принт. Дизайнерам удалось удачно соединить широкие плечи, характерные Balmain, и тотальный белый горошек на сдержанном черном фоне.

Показ Balmain осень-зима 2024 года. Фото: instagram.com/balmain/

Для любителей ярких цветов и быть звездой на улице любого города в мире дизайнеры создали несколько образов с силуэтами. Чтобы подчеркнуть их, были использованы синие и красные оттенки.

Показ Balmain осень-зима 2024 года. Фото: instagram.com/balmain/

Показ Balmain осень-зима 2024 года. Фото: instagram.com/balmain/

Показ Balmain осень-зима 2024 года. Фото: instagram.com/balmain/

Возвращаясь к теме блеска, Balmain предлагает не экономить на себе и носить золото на лице, руках или даже вместо рубашки.

Музой этой коллекции стала именно супермодель Наоми Кэмпбелл, потому она и заканчивала показ.

Бренд за последнее время поднялся с 20 миллионов евро ежегодного дохода до 300 миллионов, поэтому Оливье Рустинг не собирается сейчас молчать и сделал эту коллекцию яркой и вопиющей.

Показ Balmain осень-зима 2024 года. Фото: instagram.com/balmain/

Показ Balmain осень-зима 2024 года. Фото: instagram.com/balmain/

Ранее юбку Керри из сериала "Секс и город" продали за 52 тысячи долларов.

Также Наоми Кэмпбелл заинтриговала кольцом, как на помолвку.