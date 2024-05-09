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Зажигательная испанка — Маша Ефросинина удивила соблазнительным образом

9 мая 2024 14:07
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Маша Ефросинина примерила образ испанской сеньориты.
Украинская телеведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина примерила новый стильный образ. Звезда появилась в изысканном платье красного цвета.

Соответствующие кадры звезда опубликовала на своей странице Instagram.

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Маша Ефросинина примерила образ испанской сеньориты

Ведущая, которая предпочитает классический стиль одежды, удивила украинцев смелым перевоплощением. Звезда поделилась новыми кадрами из фотосессии, на которых предстала в облегающем длинном платье красного цвета. Ее стройную талию подчеркнул обольстительный вырез на спине.

Блогер собрала волосы в пучок и дополнила образ массивными серебряными серьгами и темным смоки-айз. В платье звезда напоминала страстную испанскую сеньориту.

"Испанские вайбы в моей крови", — лаконично дополнила фото Ефросинина.

Украинцы в восторге от образа ведущей

Пользователи соцсетей успели оценить новые фотографии Маши Ефросининой. Украинцам понравилось новое амплуа звезды, и они сделали ей много комплиментов.

"Какая же Вы, Мария, невероятно красивая, роскошная женщина. Восхищаюсь".

"Настоящая испаночка. Желаю Вам взять интервью у Энрике Иглесиаса. Вам очень нужно говорить по-испански".

"Ну такая уж красиво-пикантная куница".

"Маша сбивает с ног потрясающей красотой и страстью".

Ефросинина в красном платье
Комментарии под публикацией Маши Ефросининой. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, блогер показала, как ее поздравил муж с фронта. Также телеведущая призналась, что держит обиду на артистку Кристину Соловий.

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Испания
Маша Ефросинина
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