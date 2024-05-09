Зажигательная испанка — Маша Ефросинина удивила соблазнительным образом
Известная украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина примерила новый стильный образ. Звезда появилась в изысканном платье красного цвета.
Соответствующие кадры звезда опубликовала на своей странице Instagram.
Маша Ефросинина примерила образ испанской сеньориты
Ведущая, которая предпочитает классический стиль одежды, удивила украинцев смелым перевоплощением. Звезда поделилась новыми кадрами из фотосессии, на которых предстала в облегающем длинном платье красного цвета. Ее стройную талию подчеркнул обольстительный вырез на спине.
Блогер собрала волосы в пучок и дополнила образ массивными серебряными серьгами и темным смоки-айз. В платье звезда напоминала страстную испанскую сеньориту.
"Испанские вайбы в моей крови", — лаконично дополнила фото Ефросинина.
Украинцы в восторге от образа ведущей
Пользователи соцсетей успели оценить новые фотографии Маши Ефросининой. Украинцам понравилось новое амплуа звезды, и они сделали ей много комплиментов.
"Какая же Вы, Мария, невероятно красивая, роскошная женщина. Восхищаюсь".
"Настоящая испаночка. Желаю Вам взять интервью у Энрике Иглесиаса. Вам очень нужно говорить по-испански".
"Ну такая уж красиво-пикантная куница".
"Маша сбивает с ног потрясающей красотой и страстью".
Напомним, блогер показала, как ее поздравил муж с фронта. Также телеведущая призналась, что держит обиду на артистку Кристину Соловий.
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