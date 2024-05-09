Маша Єфросиніна приміряла образ іспанської сеньйорити — фото

Запальна іспанка — Маша Єфросиніна здивувала спокусливим образом
Відома українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна приміряла новий стильний образ. Зірка постала у вишуканій сукні червоного кольору.
Відповідні кадри зірка опублікувала на своїй сторінці Instagram.
Маша Єфросиніна приміряла образ іспанської сеньйорити
Ведуча, яка полюбляє класичний стиль одягу, здивувала українців сміливим перевтіленням. Зірка поділилася новими кадрами з фотосесії, на яких постала в обтислій довгій сукні червоного кольору. Її струнку талію підкреслив звабливий виріз на спині.
Блогерка зібрала волосся у пучок та доповнила образ масивними срібними сережками і темним смокі-айз. У сукні зірка нагадувала пристрасну іспанську сеньйориту.
"Іспанські вайби в моїй крові", — лаконічно доповнила фото Єфросиніна.
Українці у захваті від образу ведучої
Користувачі соцмереж встигли оцінити нові світлини Маші Єфросиніної. Українцям сподобалося нове амплуа зірки та вони зробили їй багато компліментів.
"Яка ж Ви, Маріє, неймовірно красива, розкішна жінка. Захоплююсь".
"Справжня іспаночка. Бажаю Вам взяти інтерв'ю у Енріке Іглесіаса. Вам дуже личить розмовляти іспанською".
"Ну така вже красивезно-пікантна куниця".
"Маша збиває з ніг приголомшливою красою і пристрастю".
Нагадаємо, блогер показала, як її привітав чоловік з фронту. Також телеведуча зізналась, що тримає образу на артистку Христину Соловій.
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