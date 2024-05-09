Маша Єфросиніна приміряла образ іспанської сеньйорити — фото

Українська телеведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Відома українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна приміряла новий стильний образ. Зірка постала у вишуканій сукні червоного кольору.

Відповідні кадри зірка опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Маша Єфросиніна приміряла образ іспанської сеньйорити

Ведуча, яка полюбляє класичний стиль одягу, здивувала українців сміливим перевтіленням. Зірка поділилася новими кадрами з фотосесії, на яких постала в обтислій довгій сукні червоного кольору. Її струнку талію підкреслив звабливий виріз на спині.

Блогерка зібрала волосся у пучок та доповнила образ масивними срібними сережками і темним смокі-айз. У сукні зірка нагадувала пристрасну іспанську сеньйориту.

"Іспанські вайби в моїй крові", — лаконічно доповнила фото Єфросиніна.

Українці у захваті від образу ведучої

Користувачі соцмереж встигли оцінити нові світлини Маші Єфросиніної. Українцям сподобалося нове амплуа зірки та вони зробили їй багато компліментів.

"Яка ж Ви, Маріє, неймовірно красива, розкішна жінка. Захоплююсь".

"Справжня іспаночка. Бажаю Вам взяти інтерв'ю у Енріке Іглесіаса. Вам дуже личить розмовляти іспанською".

"Ну така вже красивезно-пікантна куниця".

"Маша збиває з ніг приголомшливою красою і пристрастю".

Коментарі під публікацією Маші Єфросиніної. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, блогер показала, як її привітав чоловік з фронту. Також телеведуча зізналась, що тримає образу на артистку Христину Соловій.