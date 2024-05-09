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Запальна іспанка — Маша Єфросиніна здивувала спокусливим образом

9 травня 2024 14:07
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Маша Єфросиніна приміряла образ іспанської сеньйорити — фото
Українська телеведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна приміряла новий стильний образ. Зірка постала у вишуканій сукні червоного кольору.

Відповідні кадри зірка опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Маша Єфросиніна приміряла образ іспанської сеньйорити

Ведуча, яка полюбляє класичний стиль одягу, здивувала українців сміливим перевтіленням. Зірка поділилася новими кадрами з фотосесії, на яких постала в обтислій довгій сукні червоного кольору. Її струнку талію підкреслив звабливий виріз на спині.

Блогерка зібрала волосся  у пучок та доповнила образ масивними срібними сережками і темним смокі-айз. У сукні зірка нагадувала пристрасну іспанську сеньйориту.

"Іспанські вайби в моїй крові", — лаконічно доповнила фото Єфросиніна.

Українці у захваті від образу ведучої

Користувачі соцмереж встигли оцінити нові світлини Маші Єфросиніної. Українцям сподобалося нове амплуа зірки та вони зробили їй багато компліментів.

"Яка ж Ви, Маріє, неймовірно красива, розкішна жінка. Захоплююсь".

"Справжня іспаночка. Бажаю Вам взяти інтерв'ю у Енріке Іглесіаса. Вам дуже личить розмовляти іспанською".

"Ну така вже красивезно-пікантна куниця".

"Маша збиває з ніг приголомшливою красою і пристрастю".

Єфросиніна у червоній сукні
Коментарі під публікацією Маші Єфросиніної. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, блогер показала, як її привітав чоловік з фронту. Також  телеведуча зізналась, що тримає образу на артистку Христину Соловій.

мода
Іспанія
Маша Єфросініна
фото
шоу-бізнес
українські зірки
сукня
стиль

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