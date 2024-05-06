Бывший режиссер "Ералаша" Илья Белостокский получил награду за убийства украинцев.

Российский режиссер Илья Белостокский. Фото: росСМИ

Бывший режиссер "Ералаша" и сериала "След" Илья Белостокский получил медаль за убийства украинцев. На войну против Украины он попал прямо из колонии, где отбывал срок за изнасилования 14-летнего мальчика.

Об этом сообщают росСМИ.

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Известный российский режиссер Илья Белостоцкий, ранее судимый за изнасилование подростка, получил медаль за "За спасение погибших". За убийства украинцев оккупанта также освободили от тюрьмы.

Российский режиссер Илья Белостоцкий. Фото: росСМИ

"Указом президента меня было награждено государственной наградой — медалью "За спасение погибающих", которую мне вручили перед строем товарищей по действующим российским законам получение государственной награды меня полностью освобождены от наказания, с меня снята судимость, то есть, в общем, все отменяют", — написал Белостоцкий.

Публикация режиссера Ералаша Ильи Белостоцкого. Фото: скриншот VK

Илья Белостоцкий — сценарист, продюсер и режиссер популярного российского киножурнала "Ералаш" и телесериала "След" сейчас служит медиком в штурмовом отряде. Осенью 2023 года он отправился убивать украинцев прямо из колонии, где отбывал наказание за педофилию.

Напомним, российская телеведущая Ивлеева в свой день рождения ездила на Донбасс "слушать войну". Также грузинская певица Тамара Гвердцители обвинила президента РФ Владимира Путина в смерти родного человека.