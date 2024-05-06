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Осужденного за педофилию режиссера Ералаша наградили за участие в войне против Украины

6 мая 2024 11:52
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Бывший режиссер "Ералаша" Илья Белостокский получил награду за убийства украинцев.
Российский режиссер Илья Белостокский. Фото: росСМИ
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Бывший режиссер "Ералаша" и сериала "След" Илья Белостокский получил медаль за убийства украинцев. На войну против Украины он попал прямо из колонии, где отбывал срок за изнасилования 14-летнего мальчика.

Об этом сообщают росСМИ.

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Педофил-оккупант получил медаль за убийства украинцев

Известный российский режиссер Илья Белостоцкий, ранее судимый за изнасилование подростка, получил медаль за "За спасение погибших". За убийства украинцев оккупанта также освободили от тюрьмы.

Оккупанта наградили за убийства украинцев
Российский режиссер Илья Белостоцкий. Фото: росСМИ

"Указом президента меня было награждено государственной наградой — медалью "За спасение погибающих", которую мне вручили перед строем товарищей по действующим российским законам получение государственной награды меня полностью освобождены от наказания, с меня снята судимость, то есть, в общем, все отменяют", — написал Белостоцкий.

Публикация оккупанта и бывшего режиссера Ералаша
Публикация режиссера Ералаша Ильи Белостоцкого. Фото: скриншот VK

Илья Белостоцкий — сценарист, продюсер и режиссер популярного российского киножурнала "Ералаш" и телесериала "След" сейчас служит медиком в штурмовом отряде. Осенью 2023 года он отправился убивать украинцев прямо из колонии, где отбывал наказание за педофилию.

Напомним, российская телеведущая Ивлеева в свой день рождения ездила на Донбасс "слушать войну". Также грузинская певица Тамара Гвердцители обвинила президента РФ Владимира Путина в смерти родного человека.

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