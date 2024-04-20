Російський актор Михайло Мамаєв отримав травму ока на війні — фото

Російський актор приїхав вбивати українців, але сам отримав поранення
Зірка радянського фільму "Віват, гардемарини!" Михайло Мамаєв отримав поранення на фронті. Він мобілізувався, щоб вбивати українських захисників, однак першим отримав травму ока.
Про це пишуть росЗМІ.
Михайло Мамаєв лежить у шпиталі з символікою "Z" на вікнах
Російський Михайло Мамаєв актор вирішив приєднатися до окупантів на початку 2023 року. Тоді він також почав писати вірші про бажання стати "решетом від куль" та був готовий до "болі та війни".
І він це знайшов. Нині зірка фільму "Віват, гардемарини!" лежить у шпиталі. На вікнах видно символіку "Z". У актора ймовірно травма ока, адже пов'язка затуляє його.
Актор гордо опублікував це фото в своїх соцмережах, втім не розповів, як саме травмувався. За виразом його обличчя можна зрозуміти, що він ні про що не шкодує.
Нагадаємо, російську телеведучу Анастасію Івлєєву судять в Москві через дописи про "мир" та "голу" вечірку. Також грузинська співачка Тамара Гвердцителі звинуватила президента РФ Володимира Путіна в смерті рідної людини.
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