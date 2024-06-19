У Джастина Тимберлейка проблемы с алкоголем и полицией — детали

Джастин Тимберлейк со своим адвокатом. Фото: Doug Kuntz

Джастин Тимберлейк давно страдает от проблем с алкоголем. Поэтому его арест полицией из-за нетрезвого вождения совершенно не шокирует. Впрочем, у певца будут проблемы из-за его поведения во время задержания.

Об этом пишет Page Six.

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У Джастина Тимберлейка проблемы с алкоголем

Американского музыканта Джастина Тимберлейка задержала полиция. Он был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Впрочем, это никого не удивило. Ведь звезда давно злоупотребляет бокалом.

"Это не секрет. Все знают. У него настоящая проблема с алкоголем, много "травы", но серьезная проблема с алкоголем, и он скрывал и маскировал это годами", — утверждает музыкальный инсайдер.

Впрочем, другой источник заявил, что Тимберлейк некоторое время до своего ареста не пил. Он вел здоровый образ жизни. Артист отказался от выпивки, чтобы эффективно провести свой мировой тур Forget Tomorrow, начавшийся в апреле.

Новые подробности ареста Джастина Тимберлейка

Певец был на вечеринке с друзьями в отеле American на Лонг-Айленде.

Отель, где отдыхал Джастин Тимберлейк перед задержанием. Фото: SplashNews.com

Когда он уже решил ехать домой, его остановила полиция за нарушение ПДД. Попросили его пройти тест на употребление алкоголя, потому что он сбил знак "СТОП" на дороге. Он согласился на это, но выступил против алкотестера. Друзья звезды пытались помочь и просили полицию отпустить его.

"Это обычная история, когда у вас есть проблемы с алкоголем, это очевидно. Впрочем, ему навязали этот тур и он решил побыть в темном месте", — рассказал инсайдер.

Полиция сфотографировала его в участке. Фото попало в руки журналистов. У певца стеклянные глаза, и он выглядит нетрезвым.

Фотография Джастина Тимберлейка после задержания. Фото: Sag Harbor PD/MEGA

Проблемы с алкоголем у Тимберлейка начались в 2021 году. Тогда вышел документальный фильм New York Times о его бывшей Бритни Спирс. Она рассказала, что он токсично к ней относился, и это возмутило тысячи людей. Общество начало хейтить певца.

"Он был очень озабочен своей карьерой и актерской деятельностью. Люди очень за него переживали", — рассказывает инсайдер.

Ни Джастин, ни его адвокат ситуацию не комментируют.

Джастин Тимберлейк со своим адвокатом. Фото: Doug Kuntz

Напомним, что Джастина Тимберлейка задержала полиция, и теперь он предстанет перед судом. Также певицу Бритни Спирс обокрали, что произошло.