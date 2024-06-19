Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Всегда имел проблемы с алкоголем — новые подробности ареста Джастина Тимберлейка arrow

Всегда имел проблемы с алкоголем — новые подробности ареста Джастина Тимберлейка

19 июня 2024 07:50
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
У Джастина Тимберлейка проблемы с алкоголем и полицией — детали
Джастин Тимберлейк со своим адвокатом. Фото: Doug Kuntz
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Джастин Тимберлейк давно страдает от проблем с алкоголем. Поэтому его арест полицией из-за нетрезвого вождения совершенно не шокирует. Впрочем, у певца будут проблемы из-за его поведения во время задержания.

Об этом пишет Page Six.

Читайте также:

У Джастина Тимберлейка проблемы с алкоголем

Американского музыканта Джастина Тимберлейка задержала полиция. Он был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Впрочем, это никого не удивило. Ведь звезда давно злоупотребляет бокалом.

"Это не секрет. Все знают. У него настоящая проблема с алкоголем, много "травы", но серьезная проблема с алкоголем, и он скрывал и маскировал это годами", — утверждает музыкальный инсайдер.

Впрочем, другой источник заявил, что Тимберлейк некоторое время до своего ареста не пил. Он вел здоровый образ жизни. Артист отказался от выпивки, чтобы эффективно провести свой мировой тур Forget Tomorrow, начавшийся в апреле.

Новые подробности ареста Джастина Тимберлейка

Певец был на вечеринке с друзьями в отеле American на Лонг-Айленде.

Отель, где отдыхал Джастин Тимберлейк перед задержанием. Фото: SplashNews.com
Отель, где отдыхал Джастин Тимберлейк перед задержанием. Фото: SplashNews.com

Когда он уже решил ехать домой, его остановила полиция за нарушение ПДД. Попросили его пройти тест на употребление алкоголя, потому что он сбил знак "СТОП" на дороге. Он согласился на это, но выступил против алкотестера. Друзья звезды пытались помочь и просили полицию отпустить его.

"Это обычная история, когда у вас есть проблемы с алкоголем, это очевидно. Впрочем, ему навязали этот тур и он решил побыть в темном месте", — рассказал инсайдер.

Полиция сфотографировала его в участке. Фото попало в руки журналистов. У певца стеклянные глаза, и он выглядит нетрезвым.

Фотография Джастина Тимберлейка после задержания. Фото: Sag Harbor PD/MEGA
Фотография Джастина Тимберлейка после задержания. Фото: Sag Harbor PD/MEGA

Проблемы с алкоголем у Тимберлейка начались в 2021 году. Тогда вышел документальный фильм New York Times о его бывшей Бритни Спирс. Она рассказала, что он токсично к ней относился, и это возмутило тысячи людей. Общество начало хейтить певца.

"Он был очень озабочен своей карьерой и актерской деятельностью. Люди очень за него переживали", — рассказывает инсайдер.

Ни Джастин, ни его адвокат ситуацию не комментируют.

Джастин Тимберлейк со своим адвокатом. Фото: Doug Kuntz
Джастин Тимберлейк со своим адвокатом. Фото: Doug Kuntz

Напомним, что Джастина Тимберлейка задержала полиция, и теперь он предстанет перед судом. Также певицу Бритни Спирс обокрали, что произошло.

алкоголь
ПДД
зарубежные звезды
зависимость
арест
певец
Джастин Тимберлейк
закон

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту