У Брітні Спірс вкрали коштовності — що відомо

Американська співачка Брітні Спірс. Фото: Chris Pizzello/Invision/AP

Скандальна співачка Брітні Спірс заявила про те, що її будинок пограбували. Зірка стверджує, що в неї вкрали коштовності.

Про це вона повідомила на своїй сторінці Instagram.

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У Брітні Спірс вкрали коштовності

Знаменитість у соцмережах поділилась із шанувальниками відео, на якому вона відкриває невеличку шухлядку із коштовностями. Її полички майже пусті. Спірс стверджує, що її пограбували.

"Це правда, всі мої коштовності вкрали", — заявила співачка.

Зірка зазначає про те, що після пограбування боїться купувати цінні речі і зараз не витрачає на прикраси багато грошей, адже боїться, що історія може повторитися. Спірс додала, що в її колекції було немало коштовностей, які були зроблені під замовлення.

Співачка зізнається на відео про те, що грабіжники забрали навіть її дитячий хрестик.

Американська співачка Брітні Спірс. Фото: Instagram

Цікаво, що за даними видання Page Six, у поліції округу повідомили про те, що не отримували жодних заяв та скарг від знаменитості.

Нагадаємо, співачка Брітні Спірс посварилася а зі своїм бойфрендом у готелі. А також зірка відмовилась звертатися до лікарні через перелом ноги.