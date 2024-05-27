У Брітні Спірс вкрали коштовності — що відомо

Брітні Спірс обікрали — перші подробиці
Скандальна співачка Брітні Спірс заявила про те, що її будинок пограбували. Зірка стверджує, що в неї вкрали коштовності.
Про це вона повідомила на своїй сторінці Instagram.
У Брітні Спірс вкрали коштовності
Знаменитість у соцмережах поділилась із шанувальниками відео, на якому вона відкриває невеличку шухлядку із коштовностями. Її полички майже пусті. Спірс стверджує, що її пограбували.
"Це правда, всі мої коштовності вкрали", — заявила співачка.
Зірка зазначає про те, що після пограбування боїться купувати цінні речі і зараз не витрачає на прикраси багато грошей, адже боїться, що історія може повторитися. Спірс додала, що в її колекції було немало коштовностей, які були зроблені під замовлення.
Співачка зізнається на відео про те, що грабіжники забрали навіть її дитячий хрестик.
Цікаво, що за даними видання Page Six, у поліції округу повідомили про те, що не отримували жодних заяв та скарг від знаменитості.
Нагадаємо, співачка Брітні Спірс посварилася а зі своїм бойфрендом у готелі. А також зірка відмовилась звертатися до лікарні через перелом ноги.
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