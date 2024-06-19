Джастін Тімберлейк має проблеми з алкоголем і поліцією — деталі

Джастін Тімберлейк зі своїм адвокатом. Фото: Doug Kuntz

Джастін Тімберлейк давно має проблеми з алкоголем. Тому його арешт поліцією через нетверезе водіння абсолютно не шокує. Втім, співак матиме проблеми через свою поведінку під час затримання.

Про це пише Page Six.

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Джастін Тімберлейк має проблеми з алкоголем

Американського музиканта Джастіна Тімберлейка затримала поліція. Він був за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Втім, це нікого не здивувало. Адже зірка давно зловживає келихом.

"Це не секрет. Всі знають. У нього справжня проблема з алкоголем, багато "трави", але серйозна проблема з алкоголем, і він приховував і маскував це роками", — стверджує музичний інсайдер.

Втім, інше джерело заявило, що Тімберлейк певний час до свого арешту не пив. Він вів здоровий спосіб життя. Артист відмовився від випивки, щоб ефективно провести свій світовий тур Forget Tomorrow, який розпочався у квітні.

Нові подробиці арешту Джастіна Тімберлейка

Співак був на вечірці з друзями у готелі American на Лонг-Айленді.

Готель, у якому відпочивав Джастін Тімберлейк перед затриманням. Фото: SplashNews.com

Коли він вже вирішив їхати додому, його зупинила поліція за порушення ПДР. Попросили його пройти тест на вживання алкоголю, бо він збив знак "СТОП" на дорозі. Він погодився на це, втім проти алкотестера запротестував. Друзі зірки намагались допомогти й просили поліцію відпустити його.

"Це звичайна історія, коли у вас є проблеми з алкоголем, це очевидно. Втім, йому нав’язали цей тур і він вирішив побути "у темному місці", — розповів інсайдер.

Поліція сфотографувала його у відділку. Фото потрапило до рук журналістів. Співак має скляні очі й має нетверезий вигляд.

Фотографія Джастіна Тімберлейка після затримання. Фото: Sag Harbor PD/MEGA

Проблеми з алкоголем у Тімберлейка почались у 2021 році. Тоді вийшов документальний фільм New York Times про його колишню Брітні Спірс. Вона розповіла, що він токсично до неї ставився, і це обурило тисячі людей. Суспільство почало хейтити співака.

"Він був дуже стурбований своєю кар'єрою та акторською діяльністю. Люди дуже за нього переживали", – розповідає інсайдер.

Ні Джастін, ні його адвокат ситуацію не коментують.

Джастін Тімберлейк зі своїм адвокатом. Фото: Doug Kuntz

Нагадаємо, що Джастіна Тімберлейка затримала поліція, і тепер він постане перед судом. Також співачку Брітні Спірс обікрали — що сталося.