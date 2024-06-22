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Сборная Украины по футболу "помогла" Даше Квитковой осуществить мечту ее мамы

22 июня 2024 13:44
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Сборная Украины по футболу "помогла" Даше Квитковой осуществить мечту ее мамы
Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Национальная сборная Украины по футболу во время матча Евро-2024 победила сборную Словакии. Украинская блогер Даша Квиткова не могла пропустить этот момент и приехала в Дюссельдорф.

Соответсвующий пост Квиткова сделала в своем Instagram.

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Сбылась мечта мамы Даши Квитковой

На матч Квиткова прибыла со своим сыном. Мальчик остался дома, а сама блогер вместе с мамой и сестрой отправилась на стадион "Меркур Шпиль-Арена".

 

 

"Несколько месяцев назад мама сказала, что у нее есть мечта, и она очень хочет попасть на матч нашей сборной", — поделилась блогер.

На фото, которые разместила Квиткова, она позирует с мамой и сестрой. Даша показала подписчикам, как эмоционально праздновала победу сборной Украины.

"Мама живет в Дюселе, поэтому я не могла упустить эту возможность и осуществить мечту моей мамы и сестры", — поделилась Квиткова.

 

Блогер Даша Квиткова
Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогер Даша Квиткова с родными
Блогер Даша Квиткова с родными. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогер Даша Квиткова с мамой и сестрой
Блогер Даша Квиткова с мамой и сестрой. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

В комментариях подписчики начали спрашивать, познакомилась ли Даша с игроком сборной Михаилом Мудриком, свое восхищение которым блогер неоднократно выражала. А также фолловеры убеждены, что Даша — талисман команды и должна посещать каждый их матч.

Напомним, ранее Даша Квиткова снялась для стильного глянца.

футбол
Сборная Украины по футболу
Даша Квиткова
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