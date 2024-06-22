Сборная Украины по футболу "помогла" Даше Квитковой осуществить мечту ее мамы
Национальная сборная Украины по футболу во время матча Евро-2024 победила сборную Словакии. Украинская блогер Даша Квиткова не могла пропустить этот момент и приехала в Дюссельдорф.
Соответсвующий пост Квиткова сделала в своем Instagram.
Сбылась мечта мамы Даши Квитковой
На матч Квиткова прибыла со своим сыном. Мальчик остался дома, а сама блогер вместе с мамой и сестрой отправилась на стадион "Меркур Шпиль-Арена".
"Несколько месяцев назад мама сказала, что у нее есть мечта, и она очень хочет попасть на матч нашей сборной", — поделилась блогер.
На фото, которые разместила Квиткова, она позирует с мамой и сестрой. Даша показала подписчикам, как эмоционально праздновала победу сборной Украины.
"Мама живет в Дюселе, поэтому я не могла упустить эту возможность и осуществить мечту моей мамы и сестры", — поделилась Квиткова.
В комментариях подписчики начали спрашивать, познакомилась ли Даша с игроком сборной Михаилом Мудриком, свое восхищение которым блогер неоднократно выражала. А также фолловеры убеждены, что Даша — талисман команды и должна посещать каждый их матч.
Напомним, ранее Даша Квиткова снялась для стильного глянца.
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