Збірна України з футболу "допомогла" Даші Квітковій здійснити мрію її мами
Національна збірна України з футболу під час матчу Євро-2024 перемогла збірну Словаччини. Українська блогерка Даша Квіткова не могла пропустити цей момент і завітала до Дюссельдорфа.
Відповідний допис Квіткова зробила у своєму Instagram.
Здійснилася мрія мами Даші Квіткової
На матч Квіткова прибула зі своїм сином. Хлопчик залишився вдома, а сама блогерка разом із мамою та сестрою вирушила на стадіон "Меркур Шпіль-Арена".
"Декілька місяців тому мама сказала, що у неї є мрія і вона дуже хоче потрапити на матч нашої збірної", — говорить блогерка.
На фото, які розмістила Квіткова, вона позує з мамою та сестрою. Даша показала підписникам, як емоційно святкувала перемогу збірної України.
"Мама живе в Дюселі, тому я не могла пропустити цю можливість і не здійснити мрію моєї мами та сестри", — поділилася Квіткова.
У коментарях підписники почали питати, чи познайомилася Даша з гравцем збірної Михайлом Мудриком, своє захоплення яким блогерка неодноразово висловлювала. А також фоловери переконані, що Даша — талісман команди і має відвідувати кожний їхній матч.
Нагадаємо, раніше Даша Квіткова знялась для стильного глянцю.
Читайте Новини.LIVE!