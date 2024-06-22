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Збірна України з футболу "допомогла" Даші Квітковій здійснити мрію її мами

22 червня 2024 13:44
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Збірна України з футболу "допомогла" Даші Квітковій здійснити мрію її мами
Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Національна збірна України з футболу під час матчу Євро-2024 перемогла збірну Словаччини. Українська блогерка Даша Квіткова не могла пропустити цей момент і завітала до Дюссельдорфа.

Відповідний допис Квіткова зробила у своєму Instagram.

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Здійснилася мрія мами Даші Квіткової

На матч Квіткова прибула зі своїм сином. Хлопчик залишився вдома, а сама блогерка разом із мамою та сестрою вирушила на стадіон "Меркур Шпіль-Арена".

 

 

"Декілька місяців тому мама сказала, що у неї є мрія і вона дуже хоче потрапити на матч нашої збірної", — говорить блогерка.

На фото, які розмістила Квіткова, вона позує з мамою та сестрою. Даша показала підписникам, як емоційно святкувала перемогу збірної України.

"Мама живе в Дюселі, тому я не могла пропустити цю можливість і не здійснити мрію моєї мами та сестри", — поділилася Квіткова.

 

Блогерка Даша Квіткова
Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогерка Даша Квіткова з рідними
Блогерка Даша Квіткова з рідними. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогерка Даша Квіткова з мамою та сестрою
Блогерка Даша Квіткова з мамою та сестрою. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

У коментарях підписники почали питати, чи познайомилася Даша з гравцем збірної Михайлом Мудриком, своє захоплення яким блогерка неодноразово висловлювала. А також фоловери переконані, що Даша — талісман команди і має відвідувати кожний їхній матч.

Нагадаємо, раніше Даша Квіткова знялась для стильного глянцю. 

футбол
Збірна України з футболу
Даша Квіткова
українські зірки

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