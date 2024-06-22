Збірна України з футболу "допомогла" Даші Квітковій здійснити мрію її мами

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Національна збірна України з футболу під час матчу Євро-2024 перемогла збірну Словаччини. Українська блогерка Даша Квіткова не могла пропустити цей момент і завітала до Дюссельдорфа.

Відповідний допис Квіткова зробила у своєму Instagram.

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Здійснилася мрія мами Даші Квіткової

На матч Квіткова прибула зі своїм сином. Хлопчик залишився вдома, а сама блогерка разом із мамою та сестрою вирушила на стадіон "Меркур Шпіль-Арена".

"Декілька місяців тому мама сказала, що у неї є мрія і вона дуже хоче потрапити на матч нашої збірної", — говорить блогерка.

На фото, які розмістила Квіткова, вона позує з мамою та сестрою. Даша показала підписникам, як емоційно святкувала перемогу збірної України.

"Мама живе в Дюселі, тому я не могла пропустити цю можливість і не здійснити мрію моєї мами та сестри", — поділилася Квіткова.

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Блогерка Даша Квіткова з рідними. Фото: instagram.com/kvittkova/

Блогерка Даша Квіткова з мамою та сестрою. Фото: instagram.com/kvittkova/

У коментарях підписники почали питати, чи познайомилася Даша з гравцем збірної Михайлом Мудриком, своє захоплення яким блогерка неодноразово висловлювала. А також фоловери переконані, що Даша — талісман команди і має відвідувати кожний їхній матч.

Нагадаємо, раніше Даша Квіткова знялась для стильного глянцю.