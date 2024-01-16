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Даша Квіткова обговорила українських холостяків та згадала Михайла Мудрика

16 січня 2024 00:08
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Даша Квіткова обговорила українських холостяків та згадала Михайла Мудрика
Блогерка Даша Квіткова. Фото: Instagram/kvittkova
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Блогерка Даша Квіткова, яка після розлучення із шоуменом Нікітою Добриніним коментує приватне життя обережно, погодилась поговорити про українських холостяків. Розпитала її про це ексучасниця гурту Nikita, блогерка Даша Астаф’єва. 

Знаменитості поспілкувались в рамках проєкту "Такі страви" на YouTube-каналі Астаф’євої.

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Астаф’єва запропонувала блогерці взяти участь в імпровізованому бліці, мовляв, з ким ексдружина Добриніна пішла б на побачення. Першим згадали гравця національної збірної України з футболу Михайла Мудрика. Виявляється, спортсмен часто потрапляє в рекомендації Квіткової у соцмережах.

"Я на нього тупо заліпаю. Так розумію, що він трохи молодший за мене, я так думаю. Бо не знаю скільки йому років (Михайлу — 23 роки, Даші — 25. — Ред.). Я ставлю йому ті лайки, ставлю, але щось він мене не помічає. Мішо, будь ласка, вже втомилась лайкати твої фотки. Скиньте йому, будь ласка, цей випуск", — розповіла Квіткова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by МM (@mmudryk10)

Також Астаф’єва запитала щодо шоумена Євгена Яновича. Квіткова зауважила, що домовилась піти з ним на каву наступного тижня (вочевидь, вже сходили, бо це були зйомки, не прямий ефір).

А ось з авторами "Леви на джипі" Андрієм Лузаном, Миколою Зиряновим та Валентином Міхієнко Даша не пішла на побачення. Річ у тому, що блогерка не знає хлопців. Лише бачила на одному заході Валентина.

Також Квіткова відмовила б в романтичній зустрічі й Олексію Дурнєву. Бо, за словами Даші, він їй подобається як людина. 

Нагадаємо, раніше ми писали, чи пішла б Даша Квіткова на побачення з голлівудським актором Леонардо Ді Капріо. Також ми розповідали, що Квіткова прокоментувала вирок суду після гучної ДТП в столиці

соцмережі
Даша Квіткова
Михайло Мудрик
українські зірки

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