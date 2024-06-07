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Извращенный поклонник продолжает преследовать Майли Сайрус

7 июня 2024 21:45
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Майли Сайрус снова преследует безумный фанат с игрушками.
Американская певица Майли Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Певица Майли Сайрус снова страдает от преследований. К ее дому пришел поклонник с мягкой игрушкой, которого уже арестовывала полиция.

Об этом пишет TMZ.

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Майли Сайрус снова преследует фанат с игрушками

Тот самый парень, которого уже арестовывала полиция в январе, появился в доме Майли в Лос-Анджелесе. Он был с плюшевым мишкой, которого пытался подарить певице.

Американская певица Майли Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus
Американская певица Майли Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus

По данным полиции, его зовут Александр Кардалян. Когда он появился на территории, охрана его узнала и задержала еще до приезда полиции. Впрочем, даже если бы этого не произошло, певице ничего не угрожало бы — ее не было дома.

Фаната забрали в тюрьму и завели протокол за неправомерное нарушение решения суда. Команда Майли ситуацию пока не комментирует.

Американская певица Майли Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus
Американская певица Майли Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus

Напомним, Майли Сайрус снялась в достаточно откровенной фотосессии и ошеломила красивыми татуировками. Также мы рассказывали об инциденте со сталкером поподробнее.

Криминал
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