Майли Сайрус снова преследует безумный фанат с игрушками.

Извращенный поклонник продолжает преследовать Майли Сайрус
Певица Майли Сайрус снова страдает от преследований. К ее дому пришел поклонник с мягкой игрушкой, которого уже арестовывала полиция.
Об этом пишет TMZ.
Майли Сайрус снова преследует фанат с игрушками
Тот самый парень, которого уже арестовывала полиция в январе, появился в доме Майли в Лос-Анджелесе. Он был с плюшевым мишкой, которого пытался подарить певице.
По данным полиции, его зовут Александр Кардалян. Когда он появился на территории, охрана его узнала и задержала еще до приезда полиции. Впрочем, даже если бы этого не произошло, певице ничего не угрожало бы — ее не было дома.
Фаната забрали в тюрьму и завели протокол за неправомерное нарушение решения суда. Команда Майли ситуацию пока не комментирует.
Напомним, Майли Сайрус снялась в достаточно откровенной фотосессии и ошеломила красивыми татуировками. Также мы рассказывали об инциденте со сталкером поподробнее.
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