Удивили — стали известны имена ведущих Нацотбора на Евровидение-2024

Ведущие нацотбора на Евровидение-2024. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Объявлены имена ведущих финала Национального отбора на "Евровидение-2024". Ими стали фронтвумен группы The HARDKISS Юлия Санина, официальный "голос" песенного конкурса в Украине — Тимур Мирошниченко и стендап-комик Василий Байдак.

Об этом сообщает Суспільне.

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В финале Национального отбора 3 февраля ведущие будут работать как на главной сцене, так и отдельными парами в конкретных зонах. Вести бекстейдж и перед шоу Нацотбора будет Анна Тульева, ведущая видеоблога "Евровидение Украина".

"Знаете, в этом году я закрываю уже почти второе десятилетие работы на Евровидении, поэтому если для кого-то важнейшие дни в году — это день рождения, Новый год или Пасха, то для меня это дни, когда проходят Национальные отборы и международные финалы "взрослого" и Детского. Евровидения. Так что само собой, быть ведущим Нацотбора для меня чрезвычайно важно и всегда как в первый раз волнующее", — поделился Мирошниченко.

К участию в шоу возвращается член жюри Национального отбора на "Евровидение-2023" — Юлия Санина, которая в этом году была одной из ведущих конкурса в Ливерпуле.

"Для меня "Евровидение" это музыкальное событие международного масштаба и в первую очередь — момент единения стран ради поддержки друг друга, это праздник музыки", — сказала Санина.

Впервые ведущим нацотбора будет стендап-комик и волонтер Василий Байдак.

"Мне очень интересно, как оно будет. Это все у меня впервые. Впервые буду ведущим на телевидении на Нацотборе на Евровидение-2024. За официальность события я буду отвечать только смокингом, а вот за что я буду отвечать всем — это за приколы. Буду делать все возможное, чтобы было смешно, интересно и честно. И не переживаю, потому что веду Нацотбор с профессионалами. До встречи", — рассказал Байдак.

В сети поклонники отметили, что приятно удивлены выбором ведущих.

"Евровидение-2024" состоится в Мальме

68-й песенный конкурс состоится в шведском городе Мальме. Первый и второй полуфиналы запланированы на 7 и 9 мая (на одном из них выступит Украина), а грандфинал — на 11 мая.

Мальме будет принимать "Евровидение" уже в третий раз. Там проводили конкурс в 1992 и 2013 годах. Билеты на Евровидение-2024 раскупили в первый день продаж.

На конкурсе выступят представители 37 стран.

Напомним, Alyona Alyona оригинально ответила людям за хейт новой песни.

Ранее стало известно, что букмекеры прогнозируют победу Украины на Евровидении-2024.