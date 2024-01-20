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Зейн Малик впервые за пять лет вышел на публику

20 января 2024 12:11
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Стас Кожушко
Редактор
Зейн Малик впервые за пять лет вышел на публику
Певец Зейн Малик. Фото: Instagram/celebshowmagaziness
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Бывший участник британской группы One Direction, Зейн Малик, посетил одно из мероприятий на Неделе моды в Париже. Звезда впервые почти за  пять лет появился на светском мероприятии.

Об этом сообщает издание Page Six.

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31-летний певец посетил модный показ бренда Kenzo осень/зима 2024-2025 и сидел рядом с музыкантом Фарреллом Уильямсом, бывшим генеральным директором Christian Dior Сидни Толедано и певицей Ритой Орой.

Для первого светского мероприятия экс-коллега Гарри Стайлса выбрал темно-синий твидовый костюм с рисунком. Малик дополнил свой образ стилизованной укладкой волос.

Певец Зейн Малик в Париже. Фото: Instagram/celebshowmagaziness

В последний раз Зейн выходил на красную дорожку в мае 2019 года, когда посетил премьеру фильма "Алладин" в Лос-Анджелесе. На Неделе моды в Париже певец не стал комментировать, почему решил прервать свое продолжительное отсутствие в шоу-бизнесе.

Несмотря на успешную музыкальную карьеру, Малик в 2017 году разработал капсульную коллекцию с Versace, и его на тот момент девушка Джиджи Хадид снималась для кампании. В июне 2022-го Зейн объявил о запуске ограниченной коллекции товаров Paynt by Zayn, которая включала дизайны из его собственных картин и произведений искусства.

Напомним, ранее мы писали, что Ким Кардашьян представила съедобное белье на День святого Валентина. Также мы рассказывали, что супермодель Кендалл Дженнер выгуляла соблазнительное мини-платье на морозе.

мода
Париж
зарубежные звезды
Зейн Малик

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