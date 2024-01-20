Зейн Малік вперше за п'ять років вийшов на публіку

Співак Зейн Малік. Фото: Instagram/celebshowmagaziness

Колишній учасник британського гурту One Direction, Зейн Малік, відвідав один з заходів на Тижні моди в Парижі. Зірка вперше майже за п’ять років з’явився на світському заході.

Про це повідомляє видання Page Six.

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31-річний співак відвідав модний показ бренду Kenzo осінь/зима 2024-2025 і сидів поруч із музикантом Фарреллом Вільямсом, колишнім генеральним директором Christian Dior Сідні Толедано та співачкою Рітою Орою.

Для першого світського заходу, ексколега Гаррі Стайлса обрав темно-синій твідовий костюм з малюнком. Малік доповнив свій образ стилізованою укладкою волосся.

Співак Зейн Малік в Парижі. Фото: Instagram/celebshowmagaziness

Востаннє Зейн виходив на червону доріжку в травні 2019 року, коли відвідав прем’єру фільму "Аладдін" в Лос-Анджелесі. На Тижні моди в Парижі співак не став коментувати, чому вирішив перервати свою довготривалу відсутність в шоу-бізнесі.

Попри успішну музичну кар’єру, Малік у 2017 році розробив капсульну колекцію з Versace, і його на той момент дівчина Джіджі Хадід знімалась для кампанії. У червні 2022-го Зейн оголосив про запуск обмеженої колекції товарів Paynt by Zayn, яка включала дизайни з його власних картин і творів мистецтва.

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