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Зейн Малік вперше за п'ять років вийшов на публіку

20 січня 2024 12:11
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Стас Кожушко
Редактор
Зейн Малік вперше за п'ять років вийшов на публіку
Співак Зейн Малік. Фото: Instagram/celebshowmagaziness
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Колишній учасник британського гурту One Direction, Зейн Малік, відвідав один з заходів на Тижні моди в Парижі. Зірка вперше майже за п’ять років з’явився на світському заході. 

Про це повідомляє видання Page Six

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Повернення Зейна Маліка

31-річний співак відвідав модний показ бренду Kenzo осінь/зима 2024-2025 і сидів поруч із музикантом Фарреллом Вільямсом, колишнім генеральним директором Christian Dior Сідні Толедано та співачкою Рітою Орою.

Для першого світського заходу, ексколега Гаррі Стайлса обрав темно-синій твідовий костюм з малюнком. Малік доповнив свій образ стилізованою укладкою волосся. 

Співак Зейн Малік в Парижі. Фото: Instagram/celebshowmagaziness

Востаннє Зейн виходив на червону доріжку в травні 2019 року, коли відвідав прем’єру фільму "Аладдін" в Лос-Анджелесі. На Тижні моди в Парижі співак не став коментувати, чому вирішив перервати свою довготривалу відсутність в шоу-бізнесі.

Попри успішну музичну кар’єру, Малік у 2017 році розробив капсульну колекцію з Versace, і його на той момент дівчина Джіджі Хадід знімалась для кампанії. У червні 2022-го Зейн оголосив про запуск обмеженої колекції товарів Paynt by Zayn, яка включала дизайни з його власних картин і творів мистецтва.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кім Кардаш‘ян презентувала їстівну білизну на День святого Валентина. Також ми розповідали, що супермодель Кендалл Дженнер вигуляла спокусливу мінісукню на морозі.

мода
Париж
закордонні зірки
Зейн Малік

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