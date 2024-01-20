Супермодель Кендалл Дженнер вигуляла спокусливу міні-сукню на морозі

Модель Кендалл Дженнер. Фото: BACKGRID

Модель Кендалл Дженнер вийшла в люди у міні-сукні під час відпустки в Аспені. Хоча того вечора на вулиці була морозна погода та падав сніг, красуня не попіклувалася про верхній одяг.

Про це пише Daily Mail.

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28-річна модель була помічена вийшла з машини в темно-сірій міні-сукні. Вона зустрічалася зі своїми старшими сестрами Кім і Хлої Кардаш’ян, яких також помітили пізніше. Знаменитості вечеряли в елітному японському ресторані Matsuhisa, який є франшизою улюбленого ресторану Кардаш’ян-Дженнер Nobu, який вони регулярно відвідують у Малібу.

Модель Кендалл Дженнер. Фото: BACKGRID

Модель Кендалл Дженнер та Хлої Кардаш'ян. Фото: BACKGRID

Зірка реаліті-шоу Хлої Кардаш'ян. Фото: BACKGRID

Модель Кендалл Дженнер. Фото: BACKGRID

Кім Кардаш'ян. Фото: BACKGRID

Кендалл виглядала розкішно у сукні, яка оголювала одне плече, а коротка спідниця високо підіймалася на стегнах, привертаючи увагу до довгих струнких ніг моделі. Після шикарної японсько-перуанської вечері Кендалл побачили з її сестрою Хлої, коли вони обирали капелюхи в магазині Kemo Sabe в Аспені. Навідміну від Кендалл, обидві її сестри були тепло вдягнуті: Кім у дублянці, а Хлої приміряла хутро.

Кім бачили в Аспіні після того, як 43-річна зірка реаліті-шоу повернулася на телебачення для ще одного сезону "Американської історії жахів".

Нагадаємо, різдвяне фото Кім Кардаш'ян потролили за невдалий фотошоп.

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