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Супермодель Кендалл Дженнер вигуляла спокусливу міні-сукню на морозі

20 січня 2024 10:28
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Супермодель Кендалл Дженнер вигуляла спокусливу міні-сукню на морозі
Модель Кендалл Дженнер. Фото: BACKGRID
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Модель Кендалл Дженнер вийшла в люди у міні-сукні під час відпустки в Аспені. Хоча того вечора на вулиці була морозна погода та падав сніг, красуня не попіклувалася про верхній одяг.

Про це пише Daily Mail.

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28-річна модель була помічена вийшла з машини в темно-сірій міні-сукні. Вона зустрічалася зі своїми старшими сестрами Кім і Хлої Кардаш’ян, яких також помітили пізніше. Знаменитості вечеряли в елітному японському ресторані Matsuhisa, який є франшизою улюбленого ресторану Кардаш’ян-Дженнер Nobu, який вони регулярно відвідують у Малібу.

 

Модель Кендалл Дженнер. Фото: BACKGRID
Модель Кендалл Дженнер. Фото: BACKGRID

 

Модель Кендалл Дженнер та Хлої Кардаш'ян. Фото: BACKGRID
Модель Кендалл Дженнер та Хлої Кардаш'ян. Фото: BACKGRID

 

Зірка реаліті-шоу Хлої Кардаш'ян. Фото: BACKGRID
Зірка реаліті-шоу Хлої Кардаш'ян. Фото: BACKGRID

 

Модель Кендалл Дженнер. Фото: BACKGRID
Модель Кендалл Дженнер. Фото: BACKGRID

 

Кім Кардаш'ян. Фото: BACKGRID
Кім Кардаш'ян. Фото: BACKGRID

Кендалл виглядала розкішно у сукні, яка оголювала одне плече, а коротка спідниця високо підіймалася на стегнах, привертаючи увагу до довгих струнких ніг моделі. Після шикарної японсько-перуанської вечері Кендалл побачили з її сестрою Хлої, коли вони обирали капелюхи в магазині Kemo Sabe в Аспені. Навідміну від Кендалл, обидві її сестри були тепло вдягнуті: Кім у дублянці, а Хлої приміряла хутро.

Кім бачили в Аспіні після того, як 43-річна зірка реаліті-шоу повернулася на телебачення для ще одного сезону "Американської історії жахів".

Нагадаємо, різдвяне фото Кім Кардаш'ян потролили за невдалий фотошоп.

Раніше Кім Кардаш'ян привітала доньку з днем народження.

Кім Кардашян
Кендалл Дженнер
Хлої Кардашьян
закордонні зірки

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