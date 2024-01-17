Зеленый гоблин эпатировал на Эмми-2024 — кто скрылся за страшной маской

Принцесса Поппи. Фото: Los Angeles Times

На ежегодной премии "Эмми" появился эпатажный персонаж — зеленый гоблин. Он стал сенсацией для всех фотографов мероприятия.

Об этом пишет издание WGTC.

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Одна звезда решила поднять настроение всем на ежегодной премии "Эмми". Она предстала на красной дорожке в образе зеленого гоблина. Все сразу обратили на нее внимание.

Так эпатажно появилась звезда реалити-шоу Принцесса Поппи, которая участвовала в RuPaul's Drag Race. Артистка решила надеть такой костюм в знак протеста против традиционной одежды, которую ожидают от гостей премии.

"Я хотела сделать прямо противоположное тому, что от вас ожидают, когда вы идете на такое мероприятие. Я хотела принять приличие и перевернуть это с ног на голову. Мне хотелось быть троллем-слеш-ведьмой. Я хотела настолько шокировать, чтобы вам просто нужно обернуться и посмотреть на меня — худшим из возможных способов", — объяснила свой образ артистка.

Прицесса Поппи без макияжа. Фото: instagram.com/poppyprincesspoppy

Принцесса Поппи. Фото: Los Angeles Times

Принцесса Поппи создала образ, символизировавший несколько культовых зеленых киноперсонажей — Роз из "Корпорации монстров", ведьму из фильма "Легенда" Тома Круза 1985 года, Джаббу Хатта и даже известного Зеленого Гоблина из мира супергероев.

Принцесса Поппи. Фото: Los Angeles Times

Ранее назвали три сериала, ставших лучшими по версии премии Emmy Awards 2023.

Стало известно, почему актеров сериала "Друзья" не пригласили на Эмми, посвященную памяти Мэттью Перри.