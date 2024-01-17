Зеленый гоблин эпатировал на Эмми-2024 — кто скрылся за страшной маской
На ежегодной премии "Эмми" появился эпатажный персонаж — зеленый гоблин. Он стал сенсацией для всех фотографов мероприятия.
Об этом пишет издание WGTC.
Зеленый гоблин поразил всех на премии "Эмми-2024"
Одна звезда решила поднять настроение всем на ежегодной премии "Эмми". Она предстала на красной дорожке в образе зеленого гоблина. Все сразу обратили на нее внимание.
@enews
Goblin является исполнением show в #EMMYs tonight. 🤭♬ ABBY USED MY SOUND - livinonthedancefloor💋
Так эпатажно появилась звезда реалити-шоу Принцесса Поппи, которая участвовала в RuPaul's Drag Race. Артистка решила надеть такой костюм в знак протеста против традиционной одежды, которую ожидают от гостей премии.
"Я хотела сделать прямо противоположное тому, что от вас ожидают, когда вы идете на такое мероприятие. Я хотела принять приличие и перевернуть это с ног на голову. Мне хотелось быть троллем-слеш-ведьмой. Я хотела настолько шокировать, чтобы вам просто нужно обернуться и посмотреть на меня — худшим из возможных способов", — объяснила свой образ артистка.
Принцесса Поппи создала образ, символизировавший несколько культовых зеленых киноперсонажей — Роз из "Корпорации монстров", ведьму из фильма "Легенда" Тома Круза 1985 года, Джаббу Хатта и даже известного Зеленого Гоблина из мира супергероев.
Ранее назвали три сериала, ставших лучшими по версии премии Emmy Awards 2023.
Стало известно, почему актеров сериала "Друзья" не пригласили на Эмми, посвященную памяти Мэттью Перри.
Читайте Новини.LIVE!