Зелений гоблін епатував на Еммі-2024 — хто сховався за страшною маскою
На щорічній премії "Еммі" з'явився епатажний персонаж — зелений гоблін. Він став сенсацією для всіх фотографів заходу.
Про це пише видання WGTC.
Зелений гоблін вразив усіх на премії "Еммі-2024"
Одна зірка вирішила підняти настрій усім на щорічній преміїї "Еммі". Вона постала на червоному хіднику в образі зеленого гобліна. Всі одразу звернули на неї увагу.
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The goblin is stealing the show at the #EMMYs tonight. 🤭♬ ABBY USED MY SOUND - livinonthedancefloor💋
Так епатажно з'явитись вирішила зірка реаліті-шоу Принцеса Поппі, яка брала участь у RuPaul’s Drag Race. Артистка вирішила вдягнути такий костюм в знак протесту проти традиційного одягу, який очікують від гостей премії.
"Я хотіла зробити прямо протилежне тому, що від вас очікують, коли ви йдете на такий захід. Я хотіла прийняти пристойність і перевернути це з ніг на головую. Мені бажалось бути тролем-слеш-відьмою. Я хотіла стати настільки шокувати, щоб вам просто потрібно обернутися і подивитись на мене — якнайгіршим із можливих способів", — пояснила свій образ артистка.
Принцеса Поппі створила образ, який символізував кілька культових зелених кіноперсонажів — Роз із "Корпорації монстрів", відьму з фільму "Легенда" Тома Круза 1985 року, Джаббу Хатта і навіть відомого Зеленого Гобліна з світу супергероїв.
Раніше назвали три серіали, які стали найкращими за версією премії Emmy Awards 2023.
Стало відомо, чому акторів серіалу "Друзі" не запросили на Еммі, присвячену пам‘яті Меттью Перрі.
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