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Зелений гоблін епатував на Еммі-2024 — хто сховався за страшною маскою

17 січня 2024 10:29
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Зелений гоблін епатував на Еммі-2024 — хто сховався за страшною маскою
Принцеса Поппі. Фото: Los Angeles Times
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

На щорічній премії "Еммі" з'явився епатажний персонаж — зелений гоблін. Він став сенсацією для всіх фотографів заходу.

Про це пише видання WGTC.

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Одна зірка вирішила підняти настрій усім на щорічній преміїї "Еммі". Вона постала на червоному хіднику в образі зеленого гобліна. Всі одразу звернули на неї увагу. 

@enews

The goblin is stealing the show at the #EMMYs tonight. 🤭

♬ ABBY USED MY SOUND - livinonthedancefloor💋

Так епатажно з'явитись вирішила  зірка реаліті-шоу Принцеса Поппі, яка брала участь у RuPaul’s Drag Race. Артистка вирішила вдягнути такий костюм в знак протесту проти традиційного одягу, який очікують від гостей премії.

"Я хотіла зробити прямо протилежне тому, що від вас очікують, коли ви йдете на такий захід. Я хотіла прийняти пристойність і перевернути це з ніг на головую. Мені бажалось бути тролем-слеш-відьмою. Я хотіла стати настільки шокувати, щоб вам просто потрібно обернутися і подивитись на мене — якнайгіршим із можливих способів", — пояснила свій образ артистка.

Прицеса Поппі без макіяжу.
Принцеса Поппі без макіяжу. Фото: instagram.com/poppyprincesspoppy
Принцеса Поппі. Фото: Los Angeles Times
Принцеса Поппі. Фото: Los Angeles Times

Принцеса Поппі створила образ, який символізував кілька культових зелених кіноперсонажів — Роз із "Корпорації монстрів", відьму з фільму "Легенда" Тома Круза 1985 року, Джаббу Хатта і навіть відомого Зеленого Гобліна з світу супергероїв.

Принцеса Поппі. Фото: Los Angeles Times
Принцеса Поппі. Фото: Los Angeles Times

Раніше назвали три серіали, які стали найкращими за версією премії Emmy Awards 2023.

Стало відомо, чому акторів серіалу "Друзі" не запросили на Еммі, присвячену пам‘яті Меттью Перрі.

премія
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