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Зендея продемонстрировала утонченные формы в стильной фотосессии

13 мая 2024 13:41
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Зендея продемонстрировала утонченные формы в стильной фотосессии
Актриса Зендея. Фото: Vogue Australia
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Американская актриса Зендея стала героиней нового номера австралийской версии журнала Vogue. Звезда "Дюны" и "Претендентов" дала интервью модному изданию и рассказала о вынужденном перерыве в карьере и амбициях.

Об этом пишет Vogue Australia.

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На обложке глянца актриса снялась в розовом платье Louis Vuitton, а на съемке позировала в образах Burberry, Stella McCartney, Schiaparelli, Dries Van Noten и украшениях Bulgari.

 

Актриса Зендея. Фото: Vogue Australia
Актриса Зендея. Фото: Vogue Australia

 

Актриса Зендея. Фото: Vogue Australia
Актриса Зендея. Фото: Vogue Australia

 

Актриса Зендея. Фото: Vogue Australia
Актриса Зендея. Фото: Vogue Australia

 

Новая драма Луки Гуаданьино "Претенденты" с 27-летней Зендеей в главной роли уже вышла в прокат и была тепло принята зрителями. Актриса рассказала, что проект закончили снимать в середине 2022 года, а затем сразу отправилась в Абу-Даби для работы над второй частью "Дюны". После завершения съемок в декабре этого года она больше не появлялась на съемочной площадке. Этот перерыв усилился страйком актеров и переносом третьего сезона "Эйфории".

 

Актриса Зендея. Фото: Vogue Australia
Актриса Зендея. Фото: Vogue Australia

 

Актриса Зендея. Фото: Vogue Australia
Актриса Зендея. Фото: Vogue Australia

 

Актриса Зендея. Фото: Vogue Australia
Актриса Зендея. Фото: Vogue Australia

"Я не работала. Это было очень тяжело для меня, потому что я так привыкла к этому. Это все, что я умею делать, и это все, что я когда-либо делала", — говорит звезда.

Зендея в киноиндустрии с 13 лет, но самую большую популярность она приобрела после ролей девушки "Человека-паука" и проблемного подростка в "Эйфории", где начала сниматься в 22 года. Поклонники сериала HBO уже несколько лет ждут новый сезон, производство которого еще даже не начиналось. Раньше ходили слухи, что студия не может договориться с Зендеей из-за ее завышенного гонорара, но актриса не комментирует эти домыслы.

 

Актриса Зендея. Фото: Vogue Australia
Актриса Зендея. Фото: Vogue Australia

 

"Я твердо верю, что правильные вещи происходят в правильное время. Вещи должны быть такими, какими они должны быть. Я не могу ускорить или замедлить события", — говорит звезда.

Актриса вспоминает, что испытала настоящие изменения в личном и профессиональном плане в возрасте 20 лет, когда сама отправилась в Нью-Йорк из родной Калифорнии на съемки фильма "Самый выдающийся шоумен".

Сегодня Зендея пытается больше думать о себе, а не о работе. Актриса пребывает в длительных отношениях с коллегой Томом Холландом и говорит о том, что вынужденная пауза в съемках заставила ее задуматься о чувствах.

 

Актриса Зендея. Фото: Vogue Australia
Актриса Зендея. Фото: Vogue Australia

 

Актриса Зендея. Фото: Vogue Australia
Актриса Зендея. Фото: Vogue Australia

 

"Иногда, когда вы так много работаете, это становится почти отвлекающим фактором. Будто тебе не нужно думать о своей жизни, потому что ты думаешь: "Я просто работаю, работаю, работаю". И когда наступают моменты, когда нужно просто жить. Тогда ты думаешь: "О, мне действительно нужно разобраться со всеми этими чувствами, которые у меня есть". Так что я пытаюсь разобраться с чувствами, которые, как мне кажется, возникают у любого взрослеющего человека в публичной сфере", — сказала актриса.

Зендея отметила, что она хочет попробовать себя в качестве режиссера, если сможет справиться с самооценкой.

"Единственное, что мне мешает, это моя собственная самокритика и неуверенность в себе, а также страх, что я и близко не смогу стать такой же великой, как те люди, за которыми мне приходится наблюдать. Если я когда-нибудь преодолею это чувство, когда я говорю себе, что ты не знаешь, что делаешь…Если я когда-нибудь преодолею этот внутренний голос, тогда, возможно, я действительно смогу стать режиссером", — говорит актриса.

Напомним, американская бизнесвуман Ким Кардашьян удивила спортивной тренировкой. А жених американской актрисы Хэлли Берри поразил ее фото в стиле "ню".

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