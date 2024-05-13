Зендея продемонструвала витончені форми у стильній фотосесії

Акторка Зендея. Фото: Vogue Australia

Американська акторка Зендея стала героїнею нового номера австралійської версії журналу Vogue. Зірка "Дюни" та "Претендентів" дала інтерв'ю модному виданню і розповіла про вимушену перерву в кар'єрі та амбіціях.

Про це пише Vogue Australia.

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На обкладинці глянцю актриса знялася в рожевій сукні Louis Vuitton, а на зйомці позувала в образах від Burberry, Stella McCartney, Schiaparelli, Dries Van Noten та прикрасах Bulgari.

Акторка Зендея. Фото: Vogue Australia

Акторка Зендея. Фото: Vogue Australia

Акторка Зендея. Фото: Vogue Australia

Нова драма Луки Гуаданьїно "Претенденти" з 27-річною Зендаєю у головній ролі вже вийшла у прокат і була тепло прийнята глядачами. Актриса розповіла, що проєкт закінчили знімати в середині 2022 року, а потім вона одразу вирушила до Абу-Дабі для роботи над другою частиною "Дюни". Після завершення зйомок у грудні того ж року вона більше не з'являлася на знімальному майданчику. Ця перерва посилилася страйком акторів і перенесенням термінів виробництва третього сезону "Ейфорії".

Акторка Зендея. Фото: Vogue Australia

Акторка Зендея. Фото: Vogue Australia

Акторка Зендея. Фото: Vogue Australia

"Я не працювала. Це було дуже важко для мене, тому що я так звикла до цього. Це все, що я вмію робити, і це все, що я коли-небудь робила", — говорить зірка.

Зендея в кіноіндустрії з 13 років, але найбільшу популярність вона здобула після ролей дівчини "Людини-павука" та проблемного підлітка в "Ейфорії", де почала зніматися у 22 роки. Шанувальники серіалу HBO вже кілька років чекають на новий сезон, виробництво якого ще навіть не починалося. Раніше ходили чутки, що студія не може домовитися із Зендеєю через її завищений гонорар, але актриса не коментує ці домисли.

Акторка Зендея. Фото: Vogue Australia

"Я твердо вірю, що правильні речі трапляються у правильний час. Речі повинні бути такими, якими вони мають бути. Я не можу прискорити чи сповільнити події", — говорить зірка.

Актриса згадує, що відчула справжні зміни в особистому та професійному плані у віці 20 років, коли сама вирушила до Нью-Йорка з рідної Каліфорнії на зйомки фільму "Найвидатніший шоумен".

Сьогодні Зендая намагається більше думати про себе, а не про роботу. Актриса зараз у тривалих стосунках із колегою Томом Голландом і говорить про те, що вимушена пауза у зйомках змусила її задуматися про почуття.

Акторка Зендея. Фото: Vogue Australia

Акторка Зендея. Фото: Vogue Australia

"Іноді, коли ви так багато працюєте, це стає майже відволікаючим фактором. Ніби тобі не потрібно думати про своє життя, тому що ти думаєш: "Я просто працюю, працюю, працюю". І коли настають моменти, коли потрібно просто жити... Тоді ти думаєш: "О, мені дійсно потрібно розібратися з усіма цими почуттями, які у мене є". Так що я намагаюся розібратися з почуттями, які, як мені здається, виникають у будь-якої людини, яка дорослішає в публічній сфері", — сказала артистка.

Актриса зазначила, що вона хоче спробувати себе як режисера, якщо зможе впоратися з самооцінкою.

"Єдине, що мені заважає, це моя власна самокритика та невпевненість у собі, а також страх, що я й близько не зможу стати такою ж великою, як ті люди, за якими мені доводиться спостерігати. Якщо я колись подолаю це почуття, коли я кажу собі, що ти не знаєш, що робиш... Якщо я колись подолаю цей внутрішній голос, тоді, можливо, я справді зможу стати режисером", — говорить актриса.

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