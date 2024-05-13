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Кім Кардаш'ян показала, якою ціною їй далася струнка талія у корсеті на Met Gala 2024

13 травня 2024 09:38
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Кім Кардаш'ян показала, якою ціною їй далася струнка талія у корсеті на Met Gala 2024
Бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян поділилася одним із своїх виснажливих спортивних тренувань після того, як викликала занепокоєння через свою дуже струнку талію на Met Gala 2024. 43-річна селебріті показала, як вона підтримує себе у формі.

Про це пише Daily Mail.

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На фото засновниця SKIMS одягла чорний спортивний бюстгальтер, легінси в тон. Вона займалася в додатку Rise App і пожартувала, що не завжди виконує вказівки тренера. Кім багато років займається з особистим тренером Сенадою Грекою.

 

Бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Кім пофарбувала волосся в блондинку минулого тижня за допомогою перукаря Кріса Епплтона, серед інших клієнтів якого Дженніфер Лопес і Аріана Гранде. Вона з гордістю продемонструвала новий образ на Met Gala, який вона відвідала в приголомшливому вбранні, розробленому Джоном Гальяно для Maison Margiela.

Кім зізналася, що дихання в надзвичайно затягнутому корсеті було "формою мистецтва" під час закулісного відео підготовки до Met Gala для Vogue.

 

Бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters
Бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян вразила стильним виходом. А Зендея приголомшила одразу двома сукнями на червоній доріжці.

Кім Кардашян
спорт
закордонні зірки
зірки

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